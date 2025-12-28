Iliadclub, il nuovo vantaggio per chi unisce mobile e fibra

Iliad punta a rafforzare il rapporto, già solido, con i propri clienti. L’operatore francese è riuscito dopo poco tempo dal suo sbarco in Italia, a conquistare milioni di utenti. Quest’anno però, c’è stata la vera consacrazione, con tanti clienti acquisiti è una fiducia sempre maggiore nei confronti delle tariffe e delle iniziative del gestore.

Al giorno d’oggi, infatti, Iliad rimane uno degli operatori telefonici più stabili ed economici presenti sul mercato. Non è così semplice sbaragliare una concorrenza così accanita, eppure Iliad riesce a farsi valere grazie alla sua politica di trasparenza.

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Iliad lancia Iliadclub e conquista gli utenti

Per rafforzare ancora di più i rapporti tra Iliad e i propri clienti, l’operatore ha deciso di lanciare Iliadclub. Si tratta di un’iniziativa pensata proprio per valorizzare e incentivare la community e la condivisione dei servizi.

L’obiettivo dell’operatore è quello di offrire giga aggiuntivi ai clienti che collegano più Sim. L’iniziativa si chiama Iliadclub, proprio perché si fa riferimento a un club digitale, di cui ogni cliente può diventarne promotore. I clienti che hanno già la fibra Iliad, possono creare un nuovo Iliadclub direttamente dalla propria area personale. Nel proprio Iliadclub si possono invitare fino a quattro persone. Oltre alla propria Sim, si possono infatti aggiungere altre quattro Sim.

Tutte queste Sim devono poi essere collegate a un unico metodo di pagamento automatico, che poi è quello che viene utilizzato per pagare l’offerta dedicata alla fibra. Ovviamente l’appartenenza a questo club permette agli utenti di avere dei vantaggi. In particolare per tutti coloro che hanno attivato un’offerta a 9,99 € al mese, avrà in aggiunta 500 giga in più, mentre chi ha un’offerta attivata da 11,99 € al mese ne avrà 600 in più.

Per chi soddisfa queste caratteristiche, entrando direttamente nella propria area personale di Iliad si potrà creare il proprio club e invitare amici o familiari ad entrare per ottenere questi vantaggi.