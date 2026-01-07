Iliad: un 2026 con tre offerte a prezzo bloccato fino a 300GB in 5G

Iliad continua a seguire una linea coerente con il proprio posizionamento: offerte semplici, prezzi trasparenti e nessuna rimodulazione nel tempo. Anche l’attuale portafoglio di tariffe riflette questa impostazione, con soluzioni pensate per coprire diverse esigenze di consumo, mantenendo invariato il costo mensile.

Si parla di tre offerte mobili, tutte già ampiamente apprezzate dagli utenti per via del prezzo molto basso e dei tanti contenuti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

TOP 250 PLUS tra 5G e roaming europeo con Iliad

Dopo aver visto tantissime offerte di Iliad molto interessanti sia dal punto economico che dal punto di vista dei contenuti, pare che il gestore non voglia fermarsi e che voglia continuare con alcune vecchie proposte tra le quali rientra anche la TOP 250 PLUS. Questa si va a posizionare nella fascia medio-alta del listino Iliad. L’offerta include 250 gb di traffico dati in 5g, a cui si aggiungono 25 gb utilizzabili in Europa. Il prezzo è fissato a 9,99 euro al mese e resta invariato nel tempo.

Questa soluzione è disponibile sia per chi attiva una nuova linea sia per i già clienti, a condizione che l’offerta precedente abbia un costo inferiore a 9,99 euro al mese. Una regola che permette di accedere al pacchetto senza penalizzare chi è già all’interno dell’ecosistema Iliad.

Giga 150 per chi cerca il risparmio

Scendendo di prezzo, Giga 150 rappresenta l’opzione più accessibile. L’offerta comprende 150 gb di traffico dati in 4ge 20 gb dedicati al roaming in Europa, con un canone mensile di 7,99 euro per sempre.

Anche in questo caso, l’offerta è aperta a nuovi utenti e a clienti esistenti, purché la tariffa attiva abbia un costo inferiore a 7,99 euro. Una proposta che punta a chi utilizza molti dati ma non considera il 5G un requisito indispensabile.

TOP 300 PLUS per consumi elevati

Per chi vuole il massimo in termini di traffico dati, TOP 300 PLUS porta la soglia a 300 gb mensili in 5g, con un prezzo di 11,99 euro al mese. La struttura resta invariata rispetto alle altre offerte, con minuti e sms illimitati e prezzo bloccato nel tempo.

A poter sottoscrivere questa offerta sono anche già clienti che devono però necessariamente avere già una promo attiva che costi meno di 11,99 euro.