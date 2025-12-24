Iliad TOP 250 PLUS conviene? Tutti i dettagli dell’offerta a 9,99 €

Iliad non rinuncia al suo primato come uno degli operatori telefonici più amati dagli utenti nel nostro paese. L’operatore francese continua a puntare sulla trasparenza e sofferte ricche di contenuti, che possano soddisfare pienamente diverse categorie di utenti.

L’operatore presenta delle valide alternative sia nel campo della telefonia mobile, sia per quanto riguarda la linea fissa, con una fibra superveloce. Un altro punto su cui Iliad è ferrea è la comunicazione completa senza nessun tipo di costo aggiuntivo per il cliente. Ogni tariffa che viene scelta manterrà il prezzo bloccato per sempre. Ciò garantisce agli utenti la massima fiducia nei confronti dell’operatore telefonico.

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Iliad TOP 250 PLUS, tanti giga e prezzo chiaro sin da subito

Una delle offerte telefoniche proposte da Iliad e tanto amate dai clienti si chiama TOP 250 PLUS. Si tratta di una delle tariffe mobili più interessanti dell’attuale catalogo dell’operatore francese.

La tariffa telefonica è pensata per chi fa un utilizzo prolungato e totale dello smartphone, perché combina tanti dati, minuti ed SMS, servizi extra e soprattutto un prezzo mensile che non cambia nel tempo.

TOP 250 PLUS mette a disposizione dei propri clienti un pacchetto dati da 250 giga, con tecnologia 5G inclusa. Si tratta di un numero di dati elevato, pensato per gli utenti che hanno bisogno di navigare senza particolari interferenze. Oltre ai giga, l’offerta include anche minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e SMS illimitati. Inoltre, sono disponibili 25 giga extra da utilizzare in Europa.

TOP 250 PLUS si distingue anche per il prezzo super accessibile, di soli 9,99 € al mese per sempre. La tariffa è disponibile sia per i nuovi clienti che per gli utenti che vogliano trasferire il proprio numero con il nuovo operatore.

Bisogna assolutamente affrettarsi, perché questa tariffa esclusiva di Iliad è disponibile soltanto per un periodo limitato di tempo e terminerà precisamente tra 22 giorni.