Iliad sfida il mercato: la sua offerta fibra è davvero conveniente

Nel panorama delle reti domestiche in Italia, l’offerta di Iliad si distingue come una delle soluzioni migliori. Ciò riguarda non solo la qualità, ma anche la convenienza e la trasparenza offerta dall’operatore francese.

Iliad ha già rivoluzionato il mercato della telefonia mobile in Italia, e si appresta a farlo anche per quanto riguarda la rete fissa. I punti di forza sono sempre gli stessi, ovvero puntare su una formula chiara, semplice e soprattutto senza nessun tipo di sorpresa per gli utenti. Ciò che gli utenti scelgono all’inizio del loro rapporto con Iliad. Questo secondo la trasparenza dell’operatore non può cambiare.

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Iliad: fibra a prezzo fisso e senza costi aggiuntivi

Oltre alle numerose e importanti promozioni telefoniche e mobili, Iliad propone ai propri clienti anche delle soluzioni per quanto riguarda la fibra. Scegliere una connessione valida per la propria abitazione è al giorno d’oggi molto difficile, e per questo con Iliad si va sempre sul sicuro sia per quanto riguarda la qualità sia per quanto riguarda la convenienza.

Iliad propone una connessione in fibra ottica FTTH, tra le tecnologie più avanzate per questo tipo di connessioni. Questo è già sintomo di una velocità di navigazione molto elevata e di una stabilità della linea. Oltre a ciò, Iliad mette a disposizione degli utenti il modem Wi-Fi di ultima generazione senza costi aggiuntivi, chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili e anche installazione e assistenza continua.

Per quanto riguarda questa tariffa, chiamata Iliadbox, l’operatore francese permette a tutti gli utenti che abbiano già una linea mobile di Iliad con un’offerta che ha un costo di 9,99 €. Oppure con un’offerta che ha un costo di 11,99 € al mese, e anche con il pagamento automatico, di avere un costo della fibra di soli 21,99 € al mese. Bisogna ricordare, inoltre, che secondo le politiche di Iliad, il prezzo sarà bloccato per sempre.