Iliad lancia la sua nuova offerta mobile con Giga 150

Il mercato mobile italiano continua a evolversi verso soluzioni più ricche e accessibili. In questa situazione, Iliad ha presentato la sua offerta Giga 150, pensata per chi desidera una combinazione equilibrata tra convenienza e libertà d’uso. La proposta include 150GB in 4G e 4G+, minuti illimitati e SMS illimitati, mantenendo il prezzo stabile nel tempo. L’azienda conferma così la propria filosofia basata sull’assenza di costi nascosti e sulla semplicità contrattuale, un aspetto che l’ha sempre caratterizzata.

La tariffa, disponibile a un costo mensile fisso, permette di chiamare senza limiti in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali. L’offerta non applica scatti alla risposta e include servizi come hotspot, segreteria telefonica e controllo del credito. L’attivazione prevede un costo iniziale per la SIM, ma garantisce poi un canone immutabile.

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Iliad rafforza la sua strategia con roaming e servizi extra

La proposta Giga 150 include anche un pacchetto dedicato al roaming europeo, con minuti e SMS illimitati e 11GB utilizzabili all’interno dei paesi UE. In caso di necessità, è possibile continuare a navigare pagando un costo contenuto. Tale scelta dimostra l’intenzione di Iliad di mantenere un forte equilibrio tra convenienza e controllo della spesa, offrendo ai suoi clienti una gestione sempre trasparente durante gli spostamenti all’estero.

Un altro elemento importante dell’offerta è la disponibilità del servizio Mi Richiami, pensato per facilitare l’assistenza. L’operatore conferma poi anche la sua attenzione verso l’assenza di vincoli, garantendo un servizio che non impone obblighi di permanenza. Insomma, la strategia del marchio si basa su un approccio chiaro, per offrire servizi completi con condizioni stabili nel tempo.

Con l’offerta Giga 150, il gestore conferma la volontà di mantenere prezzi competitivi, accompagnati da servizi considerati essenziali dai clienti moderni. Le prossime evoluzioni della rete mostreranno come Iliad continuerà a posizionarsi in un mercato sempre più attento alla qualità e alla semplicità di utilizzo.