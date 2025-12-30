Iliad rilancia TOP 250 PLUS: più dati e roaming UE incluso

Iliad ha pensato per i propri clienti ad una promozione mobile molto generosa. Solitamente l’operatore francese si mette sempre a disposizione dei propri utenti, condividendo dei piani tariffari non solo generosi dal punto di vista dei giga, dei minuti e degli SMS, ma anche accessibili dal punto di vista economico.

Questo è uno dei motivi principali per cui l’operatore francese ha conquistato un successo indescrivibile nel nostro paese. Al giorno d’oggi Iliad conta in Italia circa 12,8 milioni di clienti, di cui la maggior parte hanno delle tariffe mobili. Ma l’operatore continua ad amplificare la propria presenza in entrambi i settori, il mobile è anche il fisso.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Iliad e la tariffa assolutamente da non perdere

Uno dei piani tariffari di Iliad amatissimo dagli utenti è sicuramente TOP 250 PLUS. Questa promozione è pensata soprattutto per i clienti che fanno un uso importante dei dati sul proprio smartphone.

In particolare TOP 250 PLUS di Iliad include subito 250 giga di dati per navigare con la tecnologia 5G alla massima velocità, in più 25 giga extra di roaming da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea. Oltre a ciò, mette a disposizione minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.

Il punto principale a favore dell’operatore francese risulta essere sicuramente il prezzo. Si tratta infatti di un prezzo fisso che è garantito per sempre e che non può andare incontro a nessuna rimodulazione. Nel caso della tariffa in questione il costo è di soli 9,99 € al mese, che è accessibile davvero a tutti.

la promozione TOP 250 PLUS non sarà disponibile per sempre per gli utenti, ma è sottoscrivibile soltanto per un periodo limitato. Per questo motivo è necessario affrettarsi se si vuole sottoscrivere un piano tariffario conveniente come questo. Rispetto ad altre offerte, la tariffa TOP 250 PLUS di Iliad risulta essere davvero conveniente per tutti.