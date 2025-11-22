Iliad, la fibra per già clienti mobile a solo 21,99€ al mese con router incluso

Se si è in cerca di una promozione per portare la fibra nella propria abitazione, Iliad è tra le migliori scelte che si possano fare. L’operatore francese vola sul mercato italiano, conquistando ogni trimestre sempre più utenti, che scelgono Iliad sia per la rete mobile sia per la rete fissa.

D’altronde Iliad offre ai propri clienti una velocità molto elevata, e un prezzo super competitivo e soprattutto fisso, che non cambierà nel tempo. La tecnologia di Iliad per la fibra consente di avere una velocità molto elevata. Le promozioni sono adatte per chi è già cliente Iliad della linea mobile, in modo da sfruttare un canone ridotto grazie all’offerta congiunta.

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Iliad, ecco le promozioni per la linea fissa

Scegliere Iliad per la linea fissa della propria abitazione è un’ottima idea, anche perché l’operatore è stato premiato da nPerf per la fibra più veloce d’Italia. Le promozioni per la linea fissa offerte dall’operatore francese sono due e sono entrambe da non perdere.

Innanzitutto, è disponibile l’offerta Iliadbox, promozione attivabile fino al 10 dicembre 2025 alle ore 10:00. Con questa tariffa gli utenti avranno incluso nell’offerta, oltre il 100% di fibra ottica FTTH Superveloce, anche il router Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito e chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali. Per tutti gli utenti che abbiano già attiva un’offerta mobile di Iliad al costo di 9,99 euro oppure di 11,99 euro al mese e pagamento automatico, il costo di Iliadbox è di soli 21,99 euro al mese. Mentre il costo dell’installazione è di 39,99 euro.

La seconda tariffa è Iliadbox Super, con cui gli utenti possono avere a disposizione il 100% di fibra ottica FTTH Superveloce, router Wi-Fi 7 con fibra superveloce, chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali, antivirus, saponetta Wi-Fi con Sim dati e due Wi-Fi Extender. L’offerta è sempre disponibile per gli utenti Iliad che abbiano già attiva un’offerta a 9,99 euro oppure a 11,99 euro al mese pagamento automatico, a soli 29,99 euro al mese per sempre. In più si ha a disposizione l’intelligenza artificiale Mistral AI per sei mesi.