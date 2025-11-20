Iliad vola in Italia, 12,9 milioni di utenti e risultati in ascesa

Iliad ha messo il turbo in Italia, tanto da conquistare sempre più utenti attivi e confermarsi uno degli operatori telefonici più amati nel mercato del nostro paese. I numeri sono del tutto positivi, sia per quanto riguarda il mercato mobile, che quello fisso, confermando una fiducia sempre maggiore nei confronti dell’operatore francese.

L’ultimo trimestre si è chiuso con circa 12 milioni di utenti mobili, un numero nettamente superiore rispetto al precedente, che ha portato Iliad sempre più in alto. I motivi dietro a questi successi dell’operatore francese sono sicuramente da imputare alla mentalità che sempre l’ha contraddistinto, centrata sulla trasparenza e sui prezzi bloccati per sempre. Questi successi di Iliad portano sempre più consumatori a scegliere le sue tariffe, e inoltre potrebbe mettere pressione sugli altri operatori.

Iliad, ecco perché è così amato dagli utenti

Le tariffe telefoniche di Iliad sono dunque tra le più amate tra gli utenti in Italia. Effettivamente le promozioni sono davvero esclusive e permettono di avere a disposizione diversi servizi, mantenendo dei prezzi davvero bassi.

Tra le promozioni telefoniche mobili, la più in voga al momento è sicuramente GIGA 200, tariffa con cui è possibile avere a disposizione Minuti e SMS illimitati, e in più 200 giga di Internet con tecnologia 5G. Il prezzo della tariffa è di soli 9,99 euro al mese bloccato per sempre.

Invece per quanto riguarda la fibra, la promozione da non perdere è sicuramente Iliadbox, disponibile per tutti gli utenti mobile Iliad con un’offerta a 9,99 euro oppure a 11,99 euro al mese e pagamento automatico. La tariffa prevede 100% fibra ottica. FTTH, Iliad box con tecnologia Wi-Fi sette in comodato d’uso gratuito, chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali e l’app Iliad box connect per gestire la rete, a soli 21,99 euro al mese per sempre. Questa offerta è attivabile solo ed esclusivamente fino al 10 dicembre alle ore 10:00.