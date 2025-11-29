Iliad GIGA 150, l’offerta che punta a rivoluzionare i piani mobili low-cost

Il settore delle offerte mobile continua a evolversi e la nuova GIGA 150 di Iliad si presenta come una soluzione pensata per chi vuole molti dati senza costi nascosti. L’offerta propone 150GB in 4G e 4G+ accompagnati da minuti e SMS illimitati. Il tutto a 7,99€ al mese, una cifra che resta fissa nel tempo. Questa caratteristica viene spesso indicata come uno dei punti di forza del brand, che punta a garantire stabilità ai propri clienti.

L’attivazione della SIM ha un costo di 9,99€, mentre il piano permette di superare la soglia dati solo con un consenso esplicito dell’utente. La tariffa extra, pari a 0,90 centesimi ogni 100MB, evita spese impreviste e permette un maggiore controllo sui consumi. L’offerta include anche l’uso dell’hotspot, un elemento ricercato da chi utilizza il telefono come punto di accesso in mobilità. L’azienda ribadisce poi l’assenza di scatti alla risposta e la presenza di tutti i servizi di base già compresi nel pacchetto, dal controllo del credito fino alla segreteria telefonica.

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Iliad: un’offerta pensata per viaggiatori, consumatori esigenti e chiamate internazionali

GIGA 150 di Iliad guarda anche alle esigenze di chi si muove spesso in Europa. Oltre ai minuti e agli SMS illimitati, offre 11GB dedicati al roaming nei Paesi membri. Questa dotazione permette di utilizzare mappe, app social e messaggistica senza timori. L’offerta si rivolge anche agli utenti che mantengono contatti all’estero, grazie ai minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali.

Questo aspetto rappresenta un vantaggio concreto per chi comunica spesso con familiari o colleghi in altri continenti. Completano il quadro i servizi inclusi, come la portabilità del numero e la funzione “Mi richiami”. Tale proposta punta così a rafforzare l’immagine di un marchio che cerca di semplificare la vita dei propri clienti. L’obiettivo è fornire un piano stabile, trasparente e capace di rispondere alle abitudini digitali attuali.

La promessa di Iliad è quindi quella di un’attivazione veloce e senza difficoltà, adatta anche a chi non è abituato a gestire molte impostazioni. GIGA 150 si inserisce così in un mercato sempre più competitivo, cercando di distinguersi con una combinazione di convenienza e servizi realmente utilizzabili nel quotidiano.