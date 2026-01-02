Iliad Fibra rinnova l’offerta e aggiunge Cafeyn senza costi extra

Iliad Fibra, come sempre insieme all’Iliadbox, porta agli utenti una grande novità: ecco Cafeyn, una piattaforma digitale che include al suo interno migliaia di giornali e riviste in un unico ambiente. È in questo modo che il gestore vuole completare la sua offerta, soprattutto dopo l’aumento di prezzo – seppur lieve – che l’ha riguardata.

Un catalogo editoriale incluso nell’abbonamento

L’integrazione di Cafeyn rappresenta la principale novità della nuova promo. Il servizio consente l’accesso a oltre 2.000 tra quotidiani e riviste, coprendo ambiti molto diversi tra loro come attualità, politica, sport, salute, scienza e tempo libero. Si tratta di un catalogo ampio e costantemente aggiornato, che normalmente prevede un abbonamento separato con un costo mensile a partire da 9,99 euro.

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Con la nuova Iliad Fibra, l’accesso a Cafeyn è incluso senza spese aggiuntive. Tra le testate disponibili figurano nomi noti come L’Espresso, Panorama, Limes, National Geographic, Men’s Health, Top Gear, Le Scienze, Elle e molte altre, rendendo il servizio interessante anche per chi utilizza la connessione domestica per informazione e intrattenimento.

Le caratteristiche tecniche restano centrali

Per quanto riguarda la connettività, l’offerta mantiene i punti di forza che ne hanno determinato il successo. La linea prevede un collegamento FTTH con velocità fino a 5 Gbps in download e fino a 700 Mbps in upload, affiancato dal router Wi-Fi 7 Iliadbox fornito in comodato d’uso gratuito. Sul fronte voce sono inclusi minuti illimitati verso numeri fissi nazionali, diverse destinazioni internazionali e numeri mobili di Stati Uniti e Canada.

Prezzi, condizioni e servizi opzionali

Il canone della nuova Iliad Fibra è fissato a 22,99 euro al mese per sempre, invece dei 26,99 euro standard. La promozione è valida fino al 26 febbraio ed è riservata ai clienti Iliad su rete mobile con un’offerta da almeno 9,99 euro al mese e pagamento automatico attivo. Il costo di installazione è pari a 39,99 euro una tantum.

Per chi necessita di maggiore copertura o sicurezza, restano disponibili alcuni extra opzionali, come l’extender Wi-Fi a 1,99 euro al mese e l’antivirus McAfee Multi Access a 2,99 euro mensili.