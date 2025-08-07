Iliad alza fa impazzire con le nuove offerte Top

La stagione estiva 2025 porta con sé una svolta per gli utenti mobili italiani. Iliad ha lanciato tre nuove offerte Top che promettono di ridefinire il concetto di low cost. Non solo per la quantità di dati disponibili, ma anche per la gestione innovativa del roaming. A differenza di molti concorrenti, i giga per l’Europa non vengono sottratti a quelli nazionali, ma si sommano. I clienti possono così sfruttare appieno sia la soglia italiana sia quella dedicata ai viaggi.

Fibra scontata per chi sceglie i piani Top di Iliad

Le tre nuove tariffe si chiamano Top 150 Plus, Top250 Plus e Top300Plus. La prima offre 150GB in Italia e 20GB in Europa a 7,99€ al mese. La seconda sale a 250GB in Italia e 25GB in Europa con connettività 5G e VoLTE a 9,99€. Per chi invece desidera la massima libertà di navigazione, il piano Top 300 mette a disposizione 300GB nazionali e 30GB europei a 11,99€ mensili. Tutti i pacchetti includono chiamate e SMS illimitati. L’attivazione costa 9,99 euro e la sottoscrizione è possibile fino al 18 settembre, data limite per approfittare dell’offerta.

Le novità Iliad non riguardano solo il mobile. Chi sottoscrive i piani Top250 o 300 ottiene uno sconto interessante anche sulle offerte fibra per la casa. Infatti il piano “Fibra pura” passa da 25,99 a 21,99€ al mese, mentre “Iliadbox super” scende da 34,99 a 29,99€. Entrambe le opzioni includono il router Wi-Fi 7 e, per la versione super, due extender per le abitazioni più grandi, una saponetta WiFi con SIM dati e protezione antivirus per tutti i dispositivi. In più, i clienti riceveranno sei mesi gratuiti di assistenza AI con Le Chat Pro di MistralAI.

L’operatore conferma così la sua strategia di trasparenza sui prezzi, assenza di vincoli e offerte integrate tra mobile e rete fissa. Insomma, con queste iniziative, Iliad punta a consolidare la sua posizione come scelta preferita per chi cerca molteplici servizi senza costi nascosti, sia a casa che in viaggio.