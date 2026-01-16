Iliad e la fibra: Wi-Fi 7 e velocità fino a 5 Gbit/s

La strategia Iliad sulla fibra ottica entra in una nuova fase con un’offerta che punta con decisione su prestazioni elevate, semplicità contrattuale e integrazione tra rete fissa e mobile. L’operatore francese continua a rafforzare la propria presenza in Italia proponendo una connessione 100% FTTH, basata sulle tecnologie EPON e GPON, capace di raggiungere velocità teoriche di download fino a 5 Gbit/s nelle aree coperte. Un elemento centrale dell’offerta Iliad è l’inclusione dell’iliadbox con Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito, una scelta che segna un salto generazionale rispetto ai router tradizionali.

Il Wi-Fi 7 consente una gestione più efficiente di più dispositivi collegati contemporaneamente, migliorando stabilità e latenza sia in download sia in upload, un aspetto sempre più rilevante per famiglie con smart TV, console, PC e dispositivi smart home. L’installazione viene gestita direttamente dal tecnico, riducendo le complessità per l’utente, mentre la possibilità di spegnere il router tramite pulsante fisico e la modalità Sleeping rispondono anche a esigenze di risparmio energetico.

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Iliad e il vantaggio Fibra + Mobile, prezzi chiari e servizi inclusi

Un altro pilastro della proposta Iliad è il cosiddetto vantaggio Fibra + Mobile, pensato per fidelizzare gli utenti e rendere più conveniente l’ecosistema dell’operatore. Chi è già cliente mobile con offerte da 9,99 o 11,99 euro al mese può attivare la fibra a un canone ridotto di 22,99 euro mensili, mantenendo il prezzo bloccato nel tempo. La filosofia Iliad, coerente con quanto fatto nel mobile, è quella di offrire tariffe trasparenti, senza rimodulazioni e senza vincoli contrattuali.

L’integrazione con il mobile permette poi di accedere a pacchetti dati molto generosi, come le offerte con 250 o 300GB in 5G, rendendo la proposta interessante anche per chi utilizza lo smartphone come estensione della rete domestica. Dal punto di vista tecnico, l’operatore chiarisce in modo dettagliato le differenze tra coperture EPON e GPON, specificando le velocità massime teoriche e i possibili fattori che possono influenzare le prestazioni reali, come congestione di rete o utilizzo del Wi-Fi. Questo approccio informativo rafforza la percezione di affidabilità del brand Iliad, che negli ultimi anni ha costruito la propria reputazione proprio sulla chiarezza.

L’aggiunta di servizi opzionali, come l’extender Wi-Fi o soluzioni di sicurezza digitale, amplia l’offerta. Insomma, in un contesto in cui la connettività domestica è sempre più centrale per lavoro, intrattenimento e studio, Iliad prova a posizionarsi come alternativa solida ai grandi operatori storici, puntando su tecnologia aggiornata, prezzi stabili e un modello di servizio che mette al centro il cliente sempre.