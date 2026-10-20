Iliad avvia il test del WiFi Calling: primi clienti abilitati

Iliad Italia ha avviato la sperimentazione del WiFi Calling, il servizio che consente di effettuare telefonate appoggiandosi a una rete WiFi invece che alla classica rete cellulare. Per il momento il test coinvolge soltanto un gruppo ristretto di clienti mobile già attivi, selezionati dall’operatore per provare la funzione in vista di un futuro debutto ufficiale. Si tratta quindi di una fase preliminare, ma il segnale è piuttosto chiaro.

Oltralpe la storia è diversa. Con Free Mobile, l’operatore francese che fa parte del Gruppo Iliad, il servizio è disponibile già da alcuni anni, mentre nel nostro Paese finora non era mai arrivato in forma ufficiale. In Italia Iliad aveva reso disponibile ai propri utenti soltanto il VoLTE, la tecnologia che permette di chiamare sfruttando la rete 4G. Anche in quel caso il percorso era stato graduale, con un periodo di prova riservato ad alcuni clienti e ad alcune offerte, seguito da un’estensione progressiva a tutto il listino. E anche allora il Gruppo aveva introdotto la novità prima in Francia, sempre con Free Mobile.

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Chi sono i primi clienti Iliad coinvolti nel test

A partire da oggi, 19 ottobre 2026, diversi clienti Iliad hanno segnalato di aver ricevuto l’abilitazione al WiFi Calling sulla propria SIM. Un passaggio che rientra appunto nell’avvio della fase sperimentale del servizio.

Stando alle informazioni raccolte, questa prima tornata starebbe interessando soprattutto chi ha attiva l’offerta Top 30 Mondo da 12,99 euro al mese, una promozione che era possibile sottoscrivere dal 7 luglio al 10 settembre 2026. Non dovrebbe però restare un’esclusiva di questo piano tariffario. La sperimentazione, infatti, dovrebbe allargarsi a poco a poco anche ad altre categorie di clienti mobile dell’operatore, in preparazione del lancio ufficiale. Sulla data di quest’ultimo, però, al momento non circola alcuna indicazione e nemmeno un periodo di riferimento.

C’è poi un aspetto pratico da non trascurare. Per usufruire del servizio i primi utenti coinvolti devono disporre di uno smartphone compatibile e abilitato alla funzione offerta da Iliad. Ad oggi, tuttavia, non è nota un’eventuale lista ufficiale dei dispositivi supportati dal WiFi Calling di Iliad Italia.

Come funziona il VoWiFi e come si attiva sul telefono

Lo standard VoWiFi, acronimo di Voice over WiFi e conosciuto anche come WiFi Calling, è una tecnologia che affianca e completa il VoLTE. All’estero alcuni operatori la impiegano già da tempo, mentre in Italia i primi gestori l’hanno abilitata ufficialmente soltanto dall’inizio di dicembre 2022.

Il principio è semplice. Il traffico di una normale chiamata vocale viene spostato dalla rete cellulare a una rete wireless, che può essere quella di casa oppure una connessione pubblica. In questo modo il telefono gestisce la conversazione tramite il protocollo VoIP. La funzione torna particolarmente utile quando la copertura mobile è scarsa o assente, come capita per esempio nelle zone più isolate. Resta comunque indispensabile avere un dispositivo in grado di supportarla.

Per sfruttare il VoWiFi bisogna controllare che nelle impostazioni del telefono sia attiva la voce “Chiamata WiFi”, che in alcuni modelli compare come “Effettua chiamate utilizzando il WiFi”. A seconda del produttore questa opzione può trovarsi nella stessa sezione dedicata all’attivazione del VoLTE.

Anche a colpo d’occhio la differenza si nota. Rispetto a una telefonata tradizionale sulla rete mobile, le chiamate effettuate tramite VoWiFi vengono segnalate da un’icona specifica che mostra una cornetta affiancata dal simbolo del WiFi, con una grafica che varia in base al produttore dello smartphone.

Fonte: TecnoAndroid