Giochi PS1 senza console: le due strade legali per rigiocarli

Rigiocare oggi ai giochi PS1 senza avere in casa la console originale è possibile, e lo si può fare in maniera del tutto legale. Chi ha voglia di recuperare le vecchie glorie della prima PlayStation ma non dispone più della macchina di Sony ha davanti a sé diverse strade, che si muovono principalmente lungo due binari ben precisi. Da una parte c’è la retrocompatibilità, dall’altra ci sono le versioni digitali.

Non serve quindi andare a caccia di un vecchio modello nei mercatini dell’usato o sperare che quello rimasto chiuso in soffitta si accenda ancora dopo tanto tempo. Il punto è proprio questo. I titoli che hanno accompagnato un’intera generazione di videogiocatori non restano per forza legati all’hardware per cui erano stati pensati e possono tornare sullo schermo attraverso canali ufficiali, senza scorciatoie discutibili.

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Perché cercare alternative alla prima PlayStation

Il desiderio di riprendere in mano certi classici nasce spesso dalla nostalgia, quella sensazione di voler rivivere esperienze che hanno lasciato un segno. C’è poi chi a quei tempi non c’era o era troppo piccolo e oggi ha semplicemente la curiosità di capire cosa abbia reso così amati alcuni titoli PS1. In entrambi i casi l’ostacolo è sempre lo stesso, cioè l’assenza della console Sony di prima generazione.

Recuperare la piattaforma d’epoca non è sempre l’idea più pratica. Ed è proprio qui che entrano in gioco le soluzioni legali, pensate per chi vuole godersi quei giochi senza dover rimettere insieme cavi, lettori e dischi di un altro decennio. Le possibilità esistono e sono più di una, il che permette a ciascuno di scegliere il percorso più adatto alle proprie abitudini e a quello che già possiede in salotto.

C’è anche un aspetto che non va sottovalutato. Scegliere una via legittima significa giocare con la tranquillità di essere in regola, senza ricorrere a copie non autorizzate o a strumenti di dubbia provenienza. Un dettaglio che per molti appassionati fa tutta la differenza del mondo quando si parla di retrogaming.

Retrocompatibilità e versioni digitali, le due strade possibili

La prima opzione riguarda la retrocompatibilità, ovvero la capacità di un dispositivo più recente di far girare software nato per una piattaforma precedente. Tradotto in parole semplici, si tratta di poter avviare un vecchio gioco su una macchina diversa da quella originale, mantenendo intatta l’esperienza di un tempo. È una soluzione che piace soprattutto a chi conserva ancora qualche disco nel cassetto e vorrebbe dargli una seconda vita.

Il secondo percorso passa invece dalle versioni digitali. In questo caso non c’è bisogno di alcun supporto fisico, perché i giochi della prima PlayStation vengono resi disponibili in formato scaricabile. Una strada comoda e immediata, ideale per chi non ha mai posseduto le copie originali oppure le ha perse per strada nel corso degli anni.

Si tratta di due approcci differenti ma accomunati dallo stesso obiettivo, cioè permettere di tornare a giocare ai giochi PS1 senza la console originale e restando sempre all’interno della legalità. Retrocompatibilità e versioni digitali rappresentano quindi le alternative ufficiali per riscoprire il catalogo della storica console di Sony.

Fonte: TecnoAndroid