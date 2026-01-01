Iliad, anche per il 2026 mette a disposizione promozioni telefoniche super

Oggi è l’inizio di un nuovo anno, dove possono cambiare tante cose e possono essere introdotte dalle novità. Ciò che sicuramente non può cambiare è la trasparenza di Iliad nei confronti dei propri clienti.

L’operatore francese nel 2025 ha vissuto un vero e proprio boom, arrivando ad ottenere circa 12 milioni di utenti nel nostro paese. L’obiettivo del 2026 e di mantenere questo trend, se non di migliorarlo ancora di più. E Iliad lo farà percorrendo sempre la stessa strada e la stessa politica, quella di totale trasparenza nei confronti dei prezzi e delle proprie promozioni.

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Iliad si prepara all’arrivo del 2026

Anche nel 2026 Iliad porterà le sue promozioni telefoniche migliori, che sono sicuramente quelle più amate da nuovi e vecchi clienti. Il motivo per cui Iliad è così apprezzato dagli utenti in Italia e che l’operatore cerca di fornire tariffe che hanno un prezzo bloccato per sempre e che non può cambiare nel tempo. Questa politica e la qualità dei suoi servizi hanno completamente conquistato gli utenti che hanno scelto l’operatore francese per navigare e chiamare i propri contatti.

La tariffa più economica dell’operatore francese si chiama GIGA 150 e va incontro alle esigenze degli utenti che vogliono risparmiare il più possibile per una promozione di qualità. Questa tariffa mette a disposizione minuti ed SMS illimitati e 150 giga di Internet. Il costo è di soli 7,99 € al mese bloccato per sempre.

Per gli utenti che invece hanno bisogno di maggiore qualità durante la navigazione, Iliad ha pensato a TOP 300 PLUS, promozione che offre sempre minuti ed SMS illimitati, ma per quanto riguarda i dati mette a disposizione 300 giga di Internet con tecnologia 5G. Oltre a ciò, sono presenti anche 30 giga extra da utilizzare in Europa. Questa tariffa ha un costo di soli 11,99 € al mese bloccato per sempre e termina tra circa 13 giorni. Per entrambe le tariffe il costo di attivazione della SIM è di 9,99 €.