Nel giro di poche ore Logitech è corsa ai ripari. Il problema delle periferiche KO è stato risolto. Gli utenti macOS più recenti hanno potuto intervenire subito. La correzione riguarda i sistemi dalla versione 13 alla più recente. Per i Mac meno aggiornati servirà ancora pazienza. L’azienda ha riconosciuto pubblicamente l’errore. Le scuse sono arrivate anche sui forum frequentati dagli utenti. L’intervento manuale resta però inevitabile. Non è possibile aggiornare automaticamente le applicazioni coinvolte. Dopo la reinstallazione tutto torna alla normalità. Le impostazioni personalizzate non vengono cancellate. Mouse e tastiere recuperano immediatamente le funzioni avanzate. Le app di gestione tornano operative senza cambiare numero di versione.

Chi utilizza quotidianamente periferiche Logitech può tirare un sospiro di sollievo. Il danno è stato contenuto in tempi brevi. Resta tuttavia l’impatto sull’esperienza utente. Molti non hanno compreso subito l’origine del problema. La necessità di intervenire manualmente ha creato confusione. Il caso ha acceso il dibattito sull’affidabilità del software accessorio. La vicenda si chiude senza conseguenze permanenti. L’immagine del brand resta però leggermente scalfita. Gli utenti più attenti ora controlleranno con maggiore cautela.

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Il problema delle periferiche Logitech KO. Quando mouse e tastiere smettono di obbedire

Tutto è iniziato con segnalazioni isolate. Molti utenti macOS hanno notato comportamenti anomali. Le periferiche funzionavano, ma senza personalizzazioni. Pulsanti programmabili e profili risultavano inutilizzabili. Le app Logi Options e G Hub non caricavano correttamente. All’avvio restavano bloccate in un ciclo infinito. Il collegamento hardware non era in discussione. Il problema riguardava esclusivamente il software.

Le prime lamentele sono apparse su Reddit. In breve tempo il caso si è allargato. La causa è emersa quasi subito. Logitech aveva lasciato scadere un certificato sviluppatore Apple. macOS ha quindi smesso di considerare valide le applicazioni. Il sistema ne impediva l’avvio completo. Senza certificato non è possibile distribuire patch automatiche. Questo ha obbligato gli utenti a intervenire manualmente. Una svista considerata imbarazzante da molti osservatori. Soprattutto per un’azienda di questo livello. La gestione dei certificati è una procedura standard. Proprio per questo l’errore ha fatto rumore. L’impatto si è fatto sentire soprattutto tra i professionisti. Chi lavora con shortcut personalizzati è rimasto bloccato. L’episodio mostra quanto il software sia centrale anche per l’hardware. Senza supporto adeguato, anche le migliori periferiche perdono valore. Logitech ha reagito in fretta, limitando i danni.