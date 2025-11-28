Il prezzo di Steam Frame resta un mistero strategico

Il silenzio di Valve sul prezzo di Steam Frame continua a generare discussioni. L’azienda ha mostrato l’architettura del visore e la sua filosofia progettuale, ma evita ogni riferimento al costo finale. Questo atteggiamento pesa su un mercato VR in pieno rallentamento, dove il prezzo può determinare la fortuna di un prodotto. L’unica certezza riguarda il posizionamento sotto il costo del Valve Index, ma questo indica poco.

Il confronto naturale si sposta verso il Meta Quest 3, che offre una piattaforma stand-alone con chip dedicato. Steam Frame adotta uno Snapdragon 8 Gen 3 con 16 GB di RAM, un dettaglio che suggerisce ambizioni elevate. La memoria sarà disponibile in due varianti, da 256 GB e 1 TB, e questa scelta implica differenze di prezzo importanti. Il paragone con Quest 3 appare inevitabile e mostra come Valve voglia collocarsi su una fascia più alta. Il visore può eseguire giochi in locale e supporta il collegamento wireless a 6 GHz per lo streaming da PC. Questi elementi aumentano il valore percepito e giustificano una strategia di prezzo più aggressiva. I controller inclusi mantengono continuità con l’esperienza tradizionale, offrendo un approccio immediato alla VR.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Le proiezioni sul costo di Steam Frame e l’effetto delle strategie di mercato

L’analisi delle scelte precedenti di Valve aiuta a intuire la direzione. La linea Steam Deck non ha mai puntato sui prezzi contenuti, posizionandosi nella fascia media superiore. Questo precedente suggerisce un approccio simile per Steam Frame. Il mercato offre pochi riferimenti chiari. Il PlayStation VR2, spesso in calo di prezzo, resta comunque un prodotto più economico rispetto al visore di Valve. Gli indizi raccolti indicano una possibile valutazione iniziale intorno ai 599 dollari per la versione base.

La variante da 1 TB potrebbe arrivare a circa 699 dollari. Alcune previsioni ipotizzano cifre più alte, con un possibile incremento di 100 dollari su entrambe le varianti. La mancanza di un annuncio ufficiale lascia spazio a interpretazioni che dividono gli appassionati. Alcuni ritengono che Valve punti a un posizionamento premium, mentre altri sperano in una scelta più competitiva. La decisione finale influenzerà l’interesse verso il progetto e definirà la capacità del visore di cambiare un mercato già complesso. Gli utenti restano in attesa, consapevoli che il prezzo determinerà il futuro del nuovo dispositivo.