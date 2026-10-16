Il petrolio è fossile, ma non nasce dai dinosauri: il mito abiotico

Capita sempre più spesso di sentir dire che il petrolio non sarebbe affatto un combustibile fossile. È un’affermazione che circola con una certa insistenza e che, a un primo ascolto, può perfino sembrare plausibile. Eppure il petrolio è a tutti gli effetti un combustibile fossile, con una precisazione importante che smonta uno dei luoghi comuni più diffusi: non nasce dai dinosauri.

Cosa sostiene l’ipotesi del petrolio abiotico

L’idea che il petrolio non abbia un’origine fossile prende il nome di ipotesi del petrolio abiotico. Il termine “abiotico” indica qualcosa che non deriva da organismi viventi, e qui sta il cuore della questione. Secondo chi sostiene questa teoria, il greggio non sarebbe legato in alcun modo alla vita del passato. Si tratterebbe invece di una sostanza formata attraverso processi del tutto diversi. Messa così, sembra solo una curiosità per addetti ai lavori o un dibattito tra specialisti, ma la faccenda è un po’ più delicata di quanto appaia.

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Il punto è che questa teoria raramente resta confinata a una semplice discussione sull’origine del petrolio. Molto spesso funziona come una vera e propria porta d’ingresso verso teorie del complotto ben più insidiose. Chi comincia a mettere in dubbio la natura fossile del greggio finisce non di rado per scivolare in convinzioni sempre più lontane dalla realtà. Proprio per questo l’argomento merita di essere affrontato con attenzione, senza liquidarlo con un’alzata di spalle.

Fossile sì, ma senza dinosauri

C’è poi un equivoco che contribuisce a confondere le acque. Nell’immaginario comune il petrolio viene spesso associato ai dinosauri, come se ogni goccia di carburante fosse il residuo di qualche enorme creatura preistorica. È un’immagine suggestiva, entrata da tempo nella cultura popolare, ma sbagliata. Il fatto che il petrolio non provenga dai dinosauri non significa però che non sia fossile.

Ed è qui che chi difende l’origine abiotica rischia di fare un salto logico. Smontare il mito dei dinosauri non equivale a dimostrare che il greggio sia privo di un’origine biologica. Sono due questioni distinte, e confonderle porta fuori strada. Il petrolio resta un combustibile fossile a pieno titolo, anche se la sua storia non ha nulla a che vedere con i grandi rettili del passato.

Separare questi due piani è il primo passo per orientarsi in un tema dove il fascino delle spiegazioni alternative fa presa con facilità. L’ipotesi abiotica gioca proprio su questo, sfruttando un errore diffuso per insinuare dubbi più ampi sulla natura del petrolio, che pure rimane di origine fossile.

Fonte: TecnoAndroid