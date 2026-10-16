TCL OLED a 700 Hz: pannelli gaming stampati a getto d’inchiostro

I pannelli OLED a 700 Hz potrebbero diventare realtà grazie a TCL, che secondo la società di analisi Omdia sta sviluppando schermi pensati per i monitor gaming capaci di spingersi ben oltre le frequenze di aggiornamento viste finora. Il lavoro è portato avanti da TCL CSOT e riguarda pannelli da 32 e 34 pollici, con l’avvio della produzione fissato nel 2028. Al momento non esistono monitor annunciati ufficialmente e mancano ancora informazioni importanti, come le risoluzioni disponibili e le diagonali che potranno davvero toccare la frequenza massima.

Per capire di cosa si parla basta un numero. A 700 Hz lo schermo rinnova l’immagine ogni 1,43 millisecondi. Se a questo si aggiungono i tempi di risposta molto bassi tipici della tecnologia OLED, il risultato potrebbe fare gola soprattutto a chi si dedica ai titoli competitivi, dove vedere un movimento anche solo un istante prima fa la differenza. Per ora però i dettagli sono troppo pochi per giudicare le prestazioni reali dei futuri prodotti.

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La scommessa di TCL sulla stampa a getto d’inchiostro

La parte più curiosa del progetto non sta tanto nella frequenza quanto nel modo in cui questi schermi verranno costruiti. Mentre Samsung Display e LG Display seguono strade diverse, TCL CSOT ha deciso di puntare sulla tecnologia IJP OLED, sigla che sta per Inkjet Printed OLED. In pratica i materiali organici vengono depositati con una stampa a getto d’inchiostro, invece di affidarsi alla classica evaporazione sotto vuoto usata finora.

Il vantaggio cercato è piuttosto concreto. Questo metodo dovrebbe ridurre gli sprechi di materiale e abbassare i costi di fabbricazione, rendendo potenzialmente più economica la realizzazione di pannelli OLED di grandi dimensioni. Il nodo da sciogliere riguarda la qualità, che dovrà restare uniforme anche quando i volumi cresceranno. Un traguardo che l’azienda cinese deve ancora dimostrare di poter raggiungere su scala industriale.

Dalle fabbriche cinesi ai numeri del mercato

Il percorso di TCL CSOT passa da due stabilimenti. Stando alle stime di Omdia, la fabbrica Gen 5.5 avrebbe dovuto cominciare nel terzo trimestre del 2026 le consegne di pannelli IJP OLED da 27 pollici con risoluzione 4K e frequenza di 120 Hz, destinati a un monitor professionale di MSI. Il passo successivo è l’impianto Gen 8.6 di Guangzhou, operativo dal 2028, che sarà dedicato anche agli schermi più grandi, compresi proprio quelli da 32 e 34 pollici.

Se la tabella di marcia verrà rispettata, TCL CSOT potrebbe diventare la prima azienda a produrre in massa pannelli IJP OLED per monitor all’interno di uno stabilimento Gen 8.6. Il debutto arriverebbe in un momento di forte crescita per tutto il comparto. Omdia prevede infatti spedizioni pari a 6,1 milioni di pannelli per monitor OLED nel 2026, con un aumento del 79% rispetto all’anno precedente, mentre per il 2027 le stime indicano un ulteriore salto fino a 7,5 milioni di unità.

Fonte: TecnoAndroid