Il mancato arrivo immediato di LEGO SMART Play in Italia non rappresenta un addio definitivo. L’esclusione dal lancio iniziale rientra in una strategia più ampia e prudente. Il Gruppo LEGO ha scelto pochi mercati pilota per testare una linea profondamente diversa. SMART Play introduce elettronica avanzata e nuove modalità di interazione con i set tradizionali. Una trasformazione così radicale richiede valutazioni attente su pubblico, assistenza e distribuzione. Non a caso, anche la Danimarca resta temporaneamente fuori dalla prima ondata. Un segnale che rafforza l’ipotesi di un lancio scaglionato.

L’azienda preferisce osservare la risposta dei consumatori prima di espandersi. I comunicati ufficiali parlano chiaramente di un arrivo futuro. Tutti i materiali risultano già localizzati in lingua italiana. Questo dettaglio indica una pianificazione già avviata per il nostro mercato. LEGO conferma di lavorare a una diffusione mondiale progressiva. L’obiettivo è evitare problemi tecnici o commerciali su larga scala. La storia del marchio suggerisce un approccio graduale per le innovazioni più complesse. L’Italia resta quindi in attesa, ma non esclusa. La pazienza diventa l’unica vera richiesta ai fan.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

SMART Play debutta al CES, ma l’Italia resta a guardare

La presentazione di LEGO SMART Play al CES 2026 ha acceso subito grande curiosità. La nuova linea viene descritta come la maggiore evoluzione dei mattoncini degli ultimi dieci anni. I set combinano costruzioni iconiche e componenti elettronici intelligenti. Tra i temi annunciati figurano anche universi amatissimi come Star Wars. Tuttavia, l’entusiasmo iniziale dei fan italiani si è spento rapidamente. L’Italia non figura tra i Paesi coinvolti nel debutto commerciale. I set non saranno disponibili nei LEGO Store nazionali. Nemmeno Amazon Italia o i rivenditori ufficiali li proporranno subito. Al lancio, SMART Play sarà venduta solo in sei mercati selezionati. Regno Unito, Francia e Germania guidano la distribuzione europea. A questi si aggiungono Polonia, Stati Uniti e Australia.

Chi vive in Italia potrà solo ricorrere all’importazione. I set saranno acquistabili sugli store esteri e presso alcuni reseller. Questa soluzione comporta però costi aggiuntivi e minori tutele. Spedizioni, resi e assistenza diventano più complicati. Non si escludono rincari da parte di rivenditori non ufficiali. Nonostante ciò, l’interesse resta molto alto. SMART Play rappresenta una svolta nel modo di giocare e costruire. LEGO sa bene quanto il mercato italiano sia rilevante. Proprio per questo, un’esclusione permanente appare improbabile.