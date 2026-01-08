Ikea Kallsup, il nuovo speaker da 10€ sorprende per volume e semplicità

Continua a farsi sentire nel panorama della tecnologia il marchio Ikea, noto per l’arredamento ma in questo caso in grado di costruire uno speaker Bluetooth di ottimo livello nonostante costi solo 10 €. Si tratta di Kallsup, questo è il nome del piccolo altoparlante in queste ore sta attirando l’attenzione di tanti utenti per via del suo volume più alto del previsto.

Un oggetto minimale, coerente con la filosofia Ikea

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Kallsup è un piccolo cubo compatto, grande poco più di un palmo, pensato per essere immediato sia nell’aspetto sia nell’uso. Il design, firmato da Ola Wihlborg, segue una linea essenziale: griglia laterale per l’altoparlante, due pulsanti sulla parte superiore e piccoli piedini per garantire stabilità. Nessun display, nessuna funzione superflua. Anche la scelta dei colori, bianco, rosa scuro e verde lime, richiama l’idea di un oggetto che deve integrarsi facilmente negli spazi domestici.

La semplicità non è solo estetica. L’accensione, l’associazione Bluetooth e il controllo della riproduzione avvengono senza passaggi intermedi, mantenendo un approccio diretto che riduce ogni frizione nell’uso quotidiano.

Il vero punto forte è la connessione multipla

L’aspetto più interessante di Kallsup è la possibilità di collegare tra loro fino a 100 speaker contemporaneamente. Una funzione che non richiede applicazioni dedicate né configurazioni complesse. Una volta associata la prima unità allo smartphone, le altre possono essere aggiunte con una combinazione di tasti, creando una rete audio sincronizzata.

Durante le dimostrazioni al CES, pochi dispositivi sono bastati per riempire ambienti di dimensioni medio-grandi con un volume sorprendente. Non si tratta di un suono pensato per audiofili, ma di una soluzione efficace per creare diffusione sonora in casa o in spazi condivisi.

Kallsup utilizza Bluetooth 5.3 e si ricarica tramite USB-C. Un dettaglio particolarmente rilevante è la batteria sostituibile, scelta che va nella direzione della sostenibilità e della maggiore durata nel tempo. Lo speaker non è impermeabile, quindi l’uso richiede un minimo di attenzione all’aperto, ma resta facilmente trasportabile da una stanza all’altra. La disponibilità è prevista per aprile 2026, con un lancio iniziale nei principali mercati europei e nordamericani.