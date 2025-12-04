Ibride disponibili anche dopo il 2035? La Germania insiste ancora

Il futuro dell’industria auto europea è al centro di un acceso dibattito. Quest’ultimo fa riferimento soprattutto alla mobilità sostenibile. A tal proposito, la Germania ha espresso con forza la propria posizione. Sottolineando la necessità di una transizione equilibrata che non penalizzi la competitività del settore. In una lettera inviata alla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, il Cancelliere Friedrich Merz ha chiesto che le normative post-2035 non si limitino alle auto elettriche. Ma consentano anche la vendita di veicoli ibridi. Ciò a condizione che le emissioni residue siano adeguatamente compensate. Oltre alla prospettiva nazionale, Merz richiama la posizione dei presidenti dei Bundesländer, che sostengono la permanenza sul mercato delle motorizzazioni ibride plug-in, dei veicoli a range extender e dei motori a combustione altamente efficienti.

La Germania chiede di mantenere le auto ibride

La missiva affronta, inoltre, il tema delle sanzioni legate ai limiti di emissione delle flotte. Suggerendo che penalizzazioni troppo rigide possano rappresentare un ostacolo alla transizione verso la mobilità elettrica. Ciò pur riconoscendo l’importanza di elettrificare progressivamente il parco circolante.

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La proposta tedesca ha trovato un’eco positiva nell’industria. Nel dettaglio, Antonio Filosa, CEO di Stellantis, ha lodato l’iniziativa come un’opportunità per definire regole in grado di coniugare decarbonizzazione, resilienza industriale, tutela dei posti di lavoro, autonomia strategica e accessibilità economica dei veicoli. Filosa sottolinea, inoltre, la necessità di favorire lo sviluppo di E-Car compatte e abbordabili. Permettendo alle case automobilistiche di offrire alternative più accessibili senza rinunciare agli obiettivi climatici.

Il dibattito sulla mobilità post-2035 evidenzia come la transizione verso un sistema più sostenibile richieda decisioni ponderate, capaci di armonizzare innovazione, competitività e sostenibilità ambientale. La sfida europea non riguarda solo le scelte tecnologiche, ma anche l’equilibrio tra strategie industriali e tutela dei consumatori. Delineando, in tal modo, un futuro in cui la mobilità sostenibile deve integrarsi con la realtà economica e produttiva del continente.