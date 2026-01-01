I Robotaxi e l’accelerazione improvvisa negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti il termine robotaxi non è più soltanto fantasia. Durante le festività natalizie, alcuni dei vertici di Tesla hanno scelto di raccontare pubblicamente le proprie esperienze a bordo di veicoli completamente autonomi, privi di conducente e di supervisori di sicurezza. Le prove si sono svolte ad Austin, in Texas, un territorio diventato ormai laboratorio permanente per la guida autonoma avanzata. I racconti parlano di viaggi fluidi, inserimenti nel traffico gestiti senza esitazioni e un comportamento del sistema giudicato maturo, quasi definitivo.

Non si tratta più di dimostrazioni tecniche controllate, ma di percorrenze reali su strade aperte, con incroci, semafori e altri utenti della strada. Un passaggio importante, perché conferma la volontà di Tesla di spingere rapidamente verso un servizio di trasporto senza conducente, operativo e scalabile. Le dichiarazioni dei dirigenti non nascondono l’ambizione di eliminare del tutto la presenza umana a bordo, trasformando l’auto in un vero mezzo autonomo. Insomma, in pochi mesi, il progetto sembra aver compiuto salti che altri attori impiegano anni a realizzare. È una corsa contro il tempo e contro i concorrenti, giocata sul terreno dell’intelligenza artificiale e della fiducia nella tecnologia.

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I Robotaxi e la differenza europea tra test e regole

Spostando lo sguardo oltre l’Atlantico, il mondo dei robotaxi cambia drasticamente. In Europa l’entusiasmo tecnologico si scontra con un quadro normativo complesso e frammentato, che rallenta qualsiasi applicazione su larga scala della guida autonoma completa. Anche qui non mancano i progetti e le sperimentazioni, ma il ritmo è decisamente più cauto. Alcuni costruttori stanno testando servizi pilota, spesso limitati a contesti controllati o a flotte ridotte, con l’obiettivo di ottenere le prime licenze ufficiali nei prossimi anni.

C’è chi punta su minibus autonomi per il trasporto urbano, chi su collaborazioni tra aziende tecnologiche e operatori della mobilità per raccogliere dati e affinare gli algoritmi. In diversi Paesi europei, la guida di livello più avanzato resta però vincolata a autorizzazioni specifiche e a una supervisione stringente. In Italia, ad esempio, la guida autonoma totale è ancora vietata e i test effettuati finora hanno mostrato quanto il traffico caotico delle grandi città possa mettere in difficoltà anche i sistemi più evoluti.

Il risultato è un’Europa che osserva con interesse ciò che accade negli Stati Uniti, ma procede per gradi, cercando un equilibrio tra innovazione, sicurezza e accettazione sociale. Il confronto tra i due mondi è netto. Da una parte l’audacia di chi sperimenta senza freni, dall’altra la prudenza di chi preferisce costruire regole solide prima di aprire le porte al futuro.