I droni diventano aeromobili? Cambia il quadro normativo in Cina

Con il nuovo anno i droni civili in Cina non saranno più considerati dispositivi tecnologici, ma veri aeromobili. È tale la portata della riforma normativa che Pechino si prepara a introdurre con l’aggiornamento della legge sull’aviazione civile. Modifica destinata a entrare in vigore il 1 luglio. La revisione della legge del 1995 rappresenta una svolta storica. Per la prima volta il testo legislativo includerà esplicitamente i droni civili. Il nuovo impianto normativo prevede un capitolo interamente dedicato ai velivoli senza pilota. Ciò con l’obiettivo di uniformare regole, responsabilità e sanzioni. Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, la riforma mira a creare un quadro stabile. Il quale possa essere in grado di sostenere lo sviluppo industriale senza sacrificare la sicurezza.

Nuovo sistema normativo in Cina per i droni

Uno dei nuovi cardini riguarda le autorizzazioni. Tutti gli attori della filiera, dai progettisti ai produttori, dagli importatori alle aziende di manutenzione, fino agli operatori, dovranno ottenere una certificazione rilasciata dalla Civil Aviation Administration of China. Ciò salvo eccezioni specifiche. Il meccanismo riprende e amplia le misure introdotte in via sperimentale nel 2024, quando l’obbligo era limitato ai droni di dimensioni medio-grandi, trasformandole ora in norme strutturali e permanenti.

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La riforma punta anche sulla tracciabilità. Ogni drone dovrà essere identificabile attraverso un codice univoco e registrato con il nome reale del proprietario. Un sistema pensato per consentire alle autorità di risalire rapidamente all’uso dei velivoli e alle responsabilità in caso di violazioni. Le sanzioni previste non si limiteranno alle multe: il testo contempla anche la confisca delle attrezzature e, nei casi più gravi, pene detentive.

Infine, la riforma ha anche una valenza internazionale. In un contesto segnato dalle tensioni con gli Stati Uniti l’introduzione di standard rigorosi può diventare uno strumento di credibilità. Dimostrare che i droni cinesi sono regolati, certificati e tracciabili significa rafforzare la posizione di Pechino in un settore sempre più al centro delle competizioni globali.