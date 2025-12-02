Hyundai Motor Group: nuovi scenari per il futuro dell’idrogeno

Nel dibattito globale sulla decarbonizzazione, l’idrogeno torna al centro dell’attenzione internazionale. A tal proposito, Seoul diventerà il punto di incontro per oltre duecento leader dell’industria energetica durante l’Hydrogen Council Global CEO Summit. Evento previsto dal 2 al 4 dicembre. L’iniziativa, co-ospitata da Hyundai Motor Group, segna un momento di verifica dell’avanzamento tecnologico e industriale legato all’idrogeno. Inoltre, rappresenta un banco di prova per misurare la capacità delle imprese di trasformare gli impegni ambientali in strategie operative. L’Hydrogen Council è nato durante il World Economic Forum del 2017. Quest’ultimo riunisce aziende globali con un obiettivo di accelerare l’uso dell’energia pulita. Hyundai Motor Group ricopre la co-presidenza del Consiglio. Con tale ruolo evidenzia la volontà di rafforzare la propria leadership nel settore.
Hyundai Motor Group alla presidenza dell’Hydrogen Council
L’agenda del Summit affronterà temi centrali per la crescita del settore. Come la creazione di una domanda stabile, l’evoluzione dei sistemi regolatori, l’espansione delle infrastrutture e la necessità di una standardizzazione internazionale. Tra i contenuti previsti figura anche un video realizzato con il drone a idrogeno di Doosan Mobility Innovation, testimonianza della spinta innovativa coreana. Oltre a una sessione dedicata al mercato nazionale che coinvolgerà alcune delle principali aziende del Paese.
Un segnale concreto di tale impostazione arriva dalla logistica dell’evento stesso. Per la prima volta un summit internazionale utilizzerà esclusivamente veicoli a idrogeno per gli spostamenti ufficiali. Una flotta composta da 50 SUV Hyundai NEXO e da 6 autobus fuel cell UNIVERSE garantirà trasporti completamente a emissioni zero, trasformando l’organizzazione in un esempio pratico di mobilità sostenibile. I delegati potranno, inoltre, partecipare a una sessione Ride & Drive dedicata ai modelli NEXO e visitare alcuni dei principali siti infrastrutturali del Paese. Incluse le stazioni di rifornimento che servono istituzioni come l’Assemblea Nazionale.
Hyundai Motor Group utilizzerà il summit per presentare anche i progressi di HTWO, il brand interamente dedicato all’idrogeno che copre l’intera catena del valore. Una piattaforma pensata per facilitare collaborazioni, attrarre investimenti e consolidare una filiera industriale che ambisce a espandersi su scala globale.