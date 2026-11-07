Samsung: il valore degli elettrodomestici va oltre il prezzo

Quando si acquista un elettrodomestico, il prezzo continua naturalmente a rappresentare un elemento importante, ma non è più l’unico fattore preso in considerazione. È quanto emerge dalla ricerca condotta da Verve/SmartLabX e presentata da Samsung, che analizza il modo in cui i consumatori europei valutano gli acquisti destinati alla propria casa.

Il concetto di valore reale sta infatti cambiando. Accanto alla spesa iniziale acquistano sempre maggiore importanza aspetti come affidabilità, durata nel tempo, efficienza energetica e capacità di semplificare le attività quotidiane. Un elettrodomestico viene quindi valutato non soltanto per quanto costa nel momento dell’acquisto, ma anche per il contributo che può offrire alla gestione della casa nel corso degli anni.

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Frigoriferi: conta anche la durata

Il frigorifero è uno degli elettrodomestici più importanti della casa perché viene utilizzato continuamente e deve adattarsi a esigenze che possono cambiare nel tempo. Dalla spesa quotidiana alla conservazione degli alimenti per tutta la famiglia, affidabilità e spazio diventano elementi centrali nella scelta. Secondo i dati della ricerca Verve/SmartLabX, il 36% degli europei che acquista un frigorifero attribuisce grande importanza all’affidabilità e alla durata del prodotto. Il prezzo viene indicato dal 37% degli intervistati tra i principali criteri di scelta, evidenziando quindi come i due aspetti abbiano ormai un peso molto vicino nella valutazione complessiva.

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Samsung porta questo approccio anche nella propria gamma di frigoriferi attraverso tecnologie come Twin Cooling Plus, presente su alcuni modelli. Il sistema utilizza circuiti di raffreddamento indipendenti per frigorifero e freezer, con l’obiettivo di mantenere condizioni differenti di temperatura e umidità e limitare il trasferimento degli odori tra i due comparti.

Il risultato è un approccio orientato alla gestione quotidiana degli alimenti. Per chi pianifica i pasti o effettua una spesa più consistente, la capacità di conservare correttamente gli ingredienti può rappresentare un elemento importante tanto quanto il prezzo iniziale del prodotto.

Lavatrici: l’efficienza entra nella routine

Il discorso cambia leggermente quando si parla di lavatrici. In questo caso l’elettrodomestico viene utilizzato più volte alla settimana e il tema dei consumi assume un peso particolarmente rilevante, soprattutto nel lungo periodo. La ricerca evidenzia che l’efficienza energetica rappresenta il secondo fattore più importante per chi acquista una lavatrice, indicato dal 32% dei consumatori. Un dato che mostra come la valutazione non si fermi al prezzo di acquisto, ma consideri anche il costo associato all’utilizzo dell’apparecchio.

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Tra le soluzioni proposte da Samsung rientra AI Energy Mode, funzione disponibile attraverso l’app SmartThings sulle lavatrici compatibili e connesse. La modalità consente di monitorare il consumo energetico su cicli selezionati e di intervenire sulla gestione del lavaggio attraverso impostazioni che possono utilizzare temperature più basse e tempi di ciclo differenti. In questo scenario, il concetto di risparmio diventa più articolato. Non riguarda esclusivamente la cifra pagata al momento dell’acquisto, ma comprende anche il modo in cui l’elettrodomestico viene utilizzato nella normale routine domestica.

Forni: la praticità ha un valore

Un altro elemento emerso dalla ricerca riguarda la crescente importanza della praticità. Per molti consumatori, infatti, un elettrodomestico di valore è anche quello capace di ridurre il tempo necessario per svolgere alcune attività domestiche. Il dato relativo ai forni è particolarmente significativo: l’81% degli intervistati europei dichiara di essere disposto a spendere di più per un modello in grado di pulirsi autonomamente. La manutenzione e la semplicità d’uso diventano quindi parte integrante della valutazione del prodotto.

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Nei forni Samsung dotati di pulizia pirolitica, le alte temperature trasformano i residui di grasso e cibo in cenere. Una volta completato il processo e dopo il raffreddamento dell’apparecchio, i residui possono essere rimossi più facilmente. Si tratta di una funzione che punta soprattutto alla semplificazione quotidiana. In un contesto nel quale il tempo rappresenta una risorsa sempre più importante, anche la possibilità di ridurre le operazioni di manutenzione può contribuire a definire il valore percepito di un elettrodomestico.

Il Black Friday cambia prospettiva

Il periodo del Black Friday 2026 porta inevitabilmente molti consumatori a confrontare prezzi, offerte e promozioni. Tuttavia, la ricerca invita a considerare un quadro più ampio quando si sceglie un nuovo prodotto per la casa. Per un frigorifero può essere importante valutare le abitudini legate alla spesa e alla conservazione degli alimenti. Nel caso di una lavatrice entrano invece in gioco la frequenza dei lavaggi e l’attenzione ai consumi, mentre per un forno possono assumere maggiore rilevanza le modalità di cottura e la semplicità delle operazioni di pulizia.

Fonte: TecnoAndroid