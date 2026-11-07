DNA antico di 22.000 anni rivela un’Europa glaciale meno isolata

Un campione di DNA antico vecchio di 22.000 anni, estratto non da ossa o denti ma dal sedimento di una grotta, sta aiutando a ricostruire l’identità dei cacciatori e raccoglitori dell’era glaciale che popolavano l’Europa. Il quadro che ne esce racconta comunità meno chiuse di quanto si immaginasse, almeno fino a quando il freddo non ha raggiunto il suo momento più duro.

Il dato più interessante riguarda i rapporti tra le due metà del continente. Le popolazioni dell’Europa orientale e occidentale risultano infatti meno isolate di quanto si pensasse finora. Per molto tempo l’immagine dominante è stata quella di gruppi umani separati, ciascuno chiuso nel proprio territorio e con pochi contatti con il resto del continente. Le nuove tracce genetiche suggeriscono invece una situazione più fluida, con legami che attraversavano l’Europa da un capo all’altro.

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Il valore del DNA recuperato dal terreno

A rendere la scoperta particolare è soprattutto il punto di partenza. Il DNA dei sedimenti non proviene da uno scheletro o da un reperto umano conservato, ma dal materiale accumulato nel suolo della cavità. Si tratta di un approccio che permette di leggere tracce genetiche anche in quei luoghi dove i resti fisici delle persone non ci sono o non sono arrivati fino a oggi in buone condizioni.

Per chi studia la preistoria è un vantaggio enorme. Le grotte sono state rifugi, accampamenti e punti di passaggio per migliaia di anni, e il terreno che le ricopre conserva una sorta di archivio silenzioso di chi le ha frequentate. Riuscire a estrarre informazioni genetiche da questo materiale significa ampliare di molto il numero di siti utili per capire chi viveva in Europa durante l’era glaciale e come si muoveva sul territorio.

Nel caso specifico, il campione risale a circa 22.000 anni fa e contribuisce a dare un’identità più precisa a quei cacciatori raccoglitori che affrontavano un ambiente estremamente ostile. Non è poco, considerando quanto siano frammentarie le testimonianze di quell’epoca.

Il picco del freddo e la fine dei contatti

C’è però un momento in cui le cose cambiano. La relativa apertura tra le comunità dell’est e dell’ovest sembra essere durata fino all’arrivo del picco dell’era glaciale, la fase in cui il clima ha toccato le condizioni più rigide. È a quel punto che i collegamenti tra le due aree del continente appaiono interrompersi, con un isolamento che prima non era così marcato.

Il dettaglio è importante perché ribalta in parte la prospettiva. Per lungo tempo la separazione tra i gruppi umani europei è stata considerata quasi una condizione di partenza. Le nuove analisi indicano invece che si è trattato di una conseguenza, legata al momento in cui il freddo ha reso più difficili gli spostamenti e la vita stessa in ampie zone dell’Europa.

In altre parole, prima del culmine glaciale le popolazioni europee erano più connesse di quanto si credesse. È stato il peggioramento estremo delle condizioni climatiche a spingerle verso una maggiore separazione, e il DNA antico recuperato dalla grotta, con i suoi 22.000 anni, è uno degli elementi che hanno permesso di rimettere in fila questa sequenza di eventi.

Fonte: TecnoAndroid