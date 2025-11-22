Hyperscape: ora si possono invitare gli amici nella casa virtuale

Una chicca recentemente rilasciata da Meta per i suoi visori di ultima generazione sicuramente è Hypercsape, quest’ultima consente ai visori Meta Quest 3 e 3S di ottenere una vera e propria riproduzione fedele di una stanza della nostra casa sfruttando i sensori e le fotocamere integrate all’interno dei visori, nello specifico si tratta di riproduzioni altamente fedeli trasformate in vera e proprie istanze virtuali digitali alle quali fino a questo momento aveva accesso soltanto il legittimo proprietario in solitaria.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Funzionalità estesa

Grazie ad un recente update della funzionalità ora tutto questo sta per cambiare, nello specifico queste stanze digitali potranno essere condivise ed esplorate da più utenti in contemporanea a patto che ovviamente chi ha generato la stanza condivida un link specifico dal quale accedere, al momento questa funzionalità presenta un limite massimo di otto persone, ma non è da escludere che Meta possa decidere di ampliare questo numero.

Al momento la funzionalità è in fase di rilascio graduale, dunque molto probabilmente alcuni di voi in possesso ovviamente dell’hardware necessario potrebbero non visualizzare questa opzione, sicuramente il rilascio globale verrà completato nel corso delle prossime settimane e sarà seguito da ulteriori update tra cui l’introduzione anche della possibilità di condividere l’audio.

Si tratta sicuramente di un passo fondamentale che effettivamente restituisce un senso più maturo e pratico ad una funzionalità che fino a questo momento era riservata al puro diletto personale dell’utente, probabilmente si tratta anche di un significativo passo verso il concetto di Metaverso a più riprese citato dalla società, si tratta dunque di qualcosa di interessante e se volete farvi un’idea della resa effettiva di questa opzione, la società ha caricato diversi video su YouTube che mostrano quanto il livello di dettaglio delle riproduzioni di determinati ambienti sia davvero impressionante, non rimane dunque che attendere per capire cos’altro farà la società per migliorare questo ecosistema virtuale.