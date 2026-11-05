(SPOILER) Lupin 4, finale aperto: Raoul si schiera con il nemico di Assane

La quarta stagione di Lupin si chiude su Netflix con un epilogo che lascia il pubblico con più domande che risposte. Al centro c’è il destino di Assane Diop, il ladro gentiluomo che nel corso degli episodi si ritrova a fare i conti con qualcosa di molto più difficile da gestire di un colpo ben organizzato, cioè la propria famiglia. Il finale è dichiaratamente aperto e ruota attorno a un conflitto che coinvolge da vicino il protagonista e le persone che ama di più. Non si tratta di un dettaglio secondario inserito per allungare la trama. La frattura familiare diventa il vero motore narrativo dell’ultimo episodio e cambia gli equilibri costruiti nelle stagioni precedenti. Per chi ha seguito la serie fin dall’inizio, l’effetto è quello di una resa dei conti che arriva da una direzione inattesa.

Assane e Raoul, un rapporto arrivato al limite

Il cuore del colpo di scena finale riguarda il legame tra Assane e suo figlio Raoul. Un rapporto che negli anni si è logorato lentamente e che nel finale della quarta stagione arriva a un punto di rottura vero e proprio. Non c’è un singolo episodio scatenante ma un accumulo di delusioni che alla fine presenta il conto.

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Il ragazzo ha vissuto a lungo tra promesse non mantenute e lunghe assenze del padre. Assane, sempre impegnato a inseguire i propri obiettivi e a portare avanti la sua doppia vita, ha finito per trascurare proprio chi aveva più bisogno della sua presenza. Ogni impegno disatteso ha scavato un solco un po’ più profondo, fino a rendere quasi impossibile un riavvicinamento.

È qui che la serie mostra il lato meno brillante del suo protagonista. Il fascino del ladro capace di ingannare chiunque si scontra con le conseguenze concrete delle sue scelte sulla vita privata. E stavolta a pagarne il prezzo non è un avversario ma il figlio, che decide di non restare più a guardare.

L’alleanza con Hubert Pellegrini cambia tutto

La scelta di Raoul è forse il passaggio più spiazzante dell’intera stagione. Il giovane finisce infatti per schierarsi con Hubert Pellegrini, il nemico storico di suo padre. Proprio l’uomo che per Assane rappresenta l’avversario per eccellenza diventa così un punto di riferimento per il figlio, in un ribaltamento che colpisce il protagonista nel suo punto più vulnerabile.

Questa alleanza trasforma lo scontro tra Assane e Pellegrini in qualcosa di molto più personale. Non è più soltanto una sfida tra due rivali che si conoscono da tempo, perché in mezzo c’è un ragazzo che ha scelto da che parte stare. Per il ladro gentiluomo affrontare il vecchio nemico significa ora anche confrontarsi con il figlio, e la situazione assume contorni decisamente più complicati.

Il gesto di Raoul nasce direttamente dalle ferite accumulate negli anni. La rabbia per un padre spesso lontano si traduce in una presa di posizione netta, che mette Assane davanti a una realtà difficile da accettare. Il finale aperto lascia sospesa proprio questa tensione, senza chiarire fino in fondo come evolverà il rapporto tra i due. Il tradimento del figlio, comunque, non è l’unica sorpresa che l’ultimo episodio riserva agli spettatori. La puntata conclusiva della quarta stagione di Lupin mette in campo anche altri colpi di scena che contribuiscono a rendere incerto il futuro di Assane Diop.

Fonte: TecnoAndroid