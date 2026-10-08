Huawei Mate XT 2 lascia la Cina: l’Europa tra le possibili mete

Huawei Mate XT 2 Ultimate Design non resterà un’esclusiva del mercato cinese. L’azienda ha confermato che il suo nuovo smartphone trifold arriverà anche in alcuni mercati internazionali e tra le possibili destinazioni c’è anche l’Europa. Negli Stati Uniti invece la situazione non cambia perché il ban che colpisce il marchio resta in vigore. Al momento mancano però due dettagli che chi segue il settore aspetta con una certa curiosità, cioè una data precisa per il debutto fuori dai confini cinesi e l’elenco completo dei Paesi coinvolti.

Il quadro è quindi ancora parziale. Si sa che l’espansione ci sarà ma non con quali tempi né con quale estensione geografica. Non è un dettaglio da poco per un prodotto così particolare, che punta su una formula ancora rara nel panorama degli smartphone e che proprio per questo genera interesse ben oltre il pubblico cinese.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un pieghevole a tre pannelli che cambia modo di chiudersi

Il dispositivo è stato presentato ufficialmente il 7 settembre ed è il secondo pieghevole a tre pannelli progettato dalla casa cinese. Verrebbe spontaneo pensare a un semplice aggiornamento della prima generazione, ma la differenza più evidente riguarda proprio il meccanismo con cui il telefono si richiude. Con Mate XT 2 le due sezioni laterali si piegano verso l’interno e vanno a sovrapporsi alla parte centrale dello schermo.

Si tratta di un’impostazione molto simile a quella adottata da Samsung Galaxy Z Trifold, che in questa nicchia rappresenta il termine di paragone più immediato. Rispetto al modello precedente cambia dunque l’approccio. In pratica il dispositivo funziona un po’ come un foglio piegato due volte, con le ali esterne che si chiudono sopra il pannello centrale invece di seguire lo schema adottato dalla prima versione. È una scelta che avvicina le due proposte più importanti di questa categoria e rende il confronto ancora più diretto.

Schermo da 10,2 pollici e processore Kirin 9050 Pro

Huawei considera questo modello a tutti gli effetti il suo trifold più avanzato, e del resto sarebbe stato strano il contrario trattandosi del più recente della famiglia. Le specifiche dichiarate vanno comunque nella direzione che ci si aspetta da un prodotto di fascia altissima. Una volta aperto completamente il telefono mette a disposizione un display interno da 10,2 pollici con risoluzione 3K e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Numeri che, a livello di superficie utile, lo portano più vicino a un tablet compatto che a uno smartphone tradizionale.

Dentro la scocca trova spazio una batteria da 5.600 mAh, un valore da tenere in considerazione su un dispositivo che deve alimentare uno schermo così ampio. Per quanto riguarda la potenza di calcolo il processore scelto è il Kirin 9050 Pro, il chip incaricato di gestire tutto il comparto hardware e software del nuovo pieghevole.

Fonte: TecnoAndroid