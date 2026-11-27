Huawei non ci sta e contesta apertamente il verdetto della giuria federale statunitense che ha riconosciuto il gruppo cinese colpevole di dieci dei dodici capi d’imputazione nel processo che lo vedeva sul banco degli imputati. La reazione dell’azienda è arrivata con una dichiarazione pubblicata sul proprio sito ufficiale, in cui le accuse rimaste in piedi vengono definite senza mezzi termini “prive di fondamento giuridico o fattuale”. Una posizione netta, che segna l’inizio di una nuova fase dello scontro tra il colosso tecnologico di Shenzhen e la giustizia americana.

Nel comunicato c’è però anche spazio per una nota positiva, almeno dal punto di vista della società. Huawei ha infatti accolto con favore l’assoluzione dal capo d’imputazione più pesante sul piano simbolico, quello relativo all’associazione criminale ai sensi della legge Rico. Due accuse su dodici sono cadute, e proprio una di queste riguardava l’ipotesi di un’organizzazione strutturata per delinquere. Per il gruppo cinese non si tratta di un dettaglio secondario, ma di un elemento che rafforza la propria linea difensiva.

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La linea di Huawei dopo il verdetto

Secondo l’azienda, la decisione della giuria su quel punto specifico conferma in modo evidente l’assenza di basi fattuali nelle contestazioni mosse dalle autorità americane. Un ragionamento che, nelle intenzioni della società, dovrebbe estendersi anche al resto del procedimento. Il colosso delle telecomunicazioni ha quindi fatto sapere che esaminerà con attenzione le sentenze e che adotterà “tutte le azioni legali necessarie” per tutelare i propri diritti.

Tradotto in termini più semplici, la partita giudiziaria non si chiude qui. L’impresa cinese ha lasciato intendere chiaramente di non voler accettare la condanna senza combattere, e la scelta di affidare la propria replica a una nota pubblica, diffusa attraverso i canali ufficiali, dice molto sulla volontà di presentare la vicenda anche davanti all’opinione pubblica internazionale e non soltanto nelle aule di tribunale.

Il cuore della vicenda resta comunque l’accusa di furto di segreti commerciali, il tema attorno al quale ruota la condanna pronunciata dalla giuria statunitense. Ed è proprio su questo terreno che il caso ha rapidamente superato i confini di una semplice disputa legale tra un’azienda e un sistema giudiziario, assumendo i contorni di una questione politica tra due potenze.

Pechino si schiera al fianco dell’azienda

A pochi passi dalla presa di posizione del gruppo è arrivata infatti anche quella del governo di Pechino. La Cina si oppone fermamente alle pressioni esercitate dagli Stati Uniti contro le proprie imprese e sosterrà la difesa dei loro diritti e dei loro interessi legittimi. A dichiararlo è stato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, intervenuto proprio in risposta al verdetto che ha colpito Huawei.

Le parole del portavoce sono state pronunciate nel corso di un briefing con la stampa a Pechino, e il tono non ha lasciato spazio a interpretazioni. “Il governo cinese si oppone fermamente alla repressione e al contenimento delle imprese cinesi da parte degli Usa”, ha affermato Guo Jiakun, inquadrando la sentenza all’interno di un confronto più ampio tra Washington e le aziende del Dragone.

Il sostegno delle autorità cinesi arriva così ad affiancare la strategia legale annunciata dal colosso tecnologico. Da una parte c’è l’azienda, che promette di analizzare le decisioni dei giudici e di ricorrere a ogni strumento previsto dalla legge. Dall’altra c’è l’esecutivo di Pechino, che attraverso il ministero degli Esteri ha ribadito il proprio impegno a difendere i diritti e gli interessi legittimi delle imprese nazionali davanti a quella che il governo considera una forma di repressione da parte di Washington.

Fonte: TecnoAndroid