Il CEO di HPE, Antonio Neri, ha le idee piuttosto chiare sui neocloud. Investire in queste aziende non rientra nei piani del gruppo perché, a suo giudizio, non rappresenta un buon impiego del capitale. Con il termine neocloud si indicano quei fornitori di infrastrutture per data center che lavorano soprattutto al servizio dell’industria dell’intelligenza artificiale, un comparto che negli ultimi tempi ha attirato enormi quantità di denaro e altrettante aspettative.

La posizione espressa da Neri nel corso di un’intervista non è affatto isolata. Anche altri nomi di peso, a cominciare da Elon Musk, hanno sollevato più di un dubbio sulla sostenibilità di questo modello di business, che si regge su equilibri finanziari decisamente delicati e su una domanda che, almeno per ora, sembra non conoscere frenate.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Perché HPE preferisce l’enterprise e l’AI sovrana

Per inquadrare il discorso bisogna partire dalla domanda di GPU per l’AI, fornite in gran parte da NVIDIA. La richiesta continua a crescere anche se i prezzi restano alti e il settore dei chip di memoria fa ancora i conti con la carenza di componenti. Il risultato è che i neocloud, compreso un colosso delle infrastrutture come CoreWeave, si trovano costretti a ricorrere a debiti piuttosto onerosi per finanziare gli acquisti. La scommessa di fondo è che la domanda delle aziende di intelligenza artificiale e la successiva monetizzazione finiscano per ripagare una spesa così imponente.

Una scommessa che HPE preferisce non fare. Alla domanda sul perché il gruppo non investa nei neocloud, Neri ha risposto senza giri di parole che “non è un uso del nostro capitale”. Ha poi spiegato che l’azienda finanzia clienti con una qualità creditizia molto elevata e che si tratta di realtà appartenenti tutte al mondo enterprise.

Al posto dei neocloud la società punta quindi sull’informatica aziendale e sull’AI sovrana, ovvero le infrastrutture che gli Stati realizzano per soddisfare le proprie esigenze legate all’intelligenza artificiale. Secondo il numero uno di HPE è proprio in questi due ambiti che arriverà la crescita nei prossimi anni ed è lì che l’azienda sta lavorando per ritagliarsi uno spazio solido e riconoscibile.

Sulla scelta del segmento aziendale Neri è stato ancora più esplicito. Il gruppo sa come gestire gli asset in quel settore e i numeri citati dal manager vanno nella stessa direzione. Il ritorno sul capitale proprio in quell’attività si attesta oggi al 25%, mentre il tasso di perdita del portafoglio clienti, sostenuto da asset di grande valore, si ferma ad appena lo 0,3%.

Affari sì, ma con garanzie e pagamenti anticipati

Tenersi alla larga dagli investimenti non significa però chiudere del tutto la porta. In quanto produttore di server e apparecchiature, HPE continua a vendere ai neocloud, solo che lo fa seguendo una procedura ben definita. Neri ha ribadito che non è quello il modo in cui l’azienda intende impiegare il proprio capitale e che gli affari con questi operatori vengono conclusi a condizioni commerciali che richiedono ogni sorta di garanzie e pagamenti anticipati. In pratica il rapporto esiste ma il rischio resta tutto dall’altra parte del tavolo.

Lo scetticismo di Neri trova una sponda nelle parole di Elon Musk, che alla fine del mese scorso si è espresso proprio sul futuro dei neocloud. Musk ha previsto che oltre 200 di queste società andranno incontro a una vera e propria moria, paragonabile a quella dei guppy, seguita da un’ondata di consolidamento. Alla base di un pronostico così cupo c’è il nodo dei finanziamenti. Secondo Musk i mercati del debito hanno quasi completamente chiuso l’accesso al denaro per qualsiasi azienda che non disponga di ricavi consistenti indipendenti dai data center dedicati all’intelligenza artificiale.

Fonte: TecnoAndroid