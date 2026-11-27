Per la prima volta gli astronomi sono riusciti a seguire una fusione stellare quasi dall’inizio alla fine, assistendo in diretta a qualcosa che fino a oggi era rimasto fuori dalla portata degli strumenti. Il protagonista è un sistema doppio situato nella galassia di Andromeda, dove una supergigante ha finito per inglobare la propria compagna. Il risultato di questo incontro così ravvicinato è una stella massiccia che appare ringiovanita, quasi come se l’unione con l’altro astro le avesse restituito parte della sua giovinezza.

Si tratta di un traguardo che va oltre la semplice curiosità. Capita spesso che fenomeni di questo genere vengano ricostruiti a posteriori, osservando ciò che resta dopo l’evento e cercando di risalire a quello che è successo prima. Stavolta invece la fusione è stata seguita nel suo svolgersi, con un livello di continuità che non si era mai visto e che permette di guardare al processo nella sua interezza anziché attraverso frammenti sparsi.

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Due stelle molto diverse nello stesso sistema

La coppia coinvolta in questa fusione stellare era tutt’altro che equilibrata. Da una parte c’era una supergigante, cioè un astro di dimensioni enormi, dall’altra una compagna decisamente più modesta, leggermente più piccola del Sole. Una differenza di proporzioni così marcata rende l’idea di come lo scontro non sia stato affatto alla pari e di come la stella più grande abbia letteralmente divorato quella minore.

Proprio questa sproporzione rende la vicenda ancora più interessante da studiare. Un oggetto paragonabile alla nostra stella, o appena più piccolo, finito dentro un gigante cosmico rappresenta uno scenario che gli studiosi possono finalmente esaminare con dati raccolti lungo quasi tutto l’arco dell’evento. Il fatto che il tutto sia avvenuto in Andromeda, e non nella nostra galassia, aggiunge un ulteriore elemento di rilievo all’osservazione.

Una stella massiccia che sembra tornata giovane

L’aspetto forse più sorprendente riguarda ciò che è rimasto dopo l’unione dei due corpi celesti. Dalla fusione non è emerso un relitto spento o un oggetto in declino, ma una stella massiccia ringiovanita. In altre parole l’astro nato dall’incontro mostra caratteristiche che lo fanno apparire più giovane di quanto ci si aspetterebbe, come se l’apporto della compagna inglobata avesse rimesso in moto i suoi meccanismi interni.

È proprio questo esito a rendere la scoperta così preziosa per chi studia l’evoluzione delle stelle. Poter vedere con i propri strumenti come una supergigante si trasforma dopo aver assorbito un’altra stella significa avere a disposizione un caso concreto, osservato e documentato, e non soltanto un modello teorico. Gli astronomi hanno così potuto seguire la trasformazione di un sistema doppio in un unico astro, tenendo d’occhio il fenomeno per quasi tutta la sua durata.

La vicenda della galassia di Andromeda offre quindi una finestra rara su un processo che di solito sfugge all’osservazione diretta. Il sistema era composto da una supergigante e da una compagna leggermente più piccola del Sole, e da quella coppia è nata una sola stella massiccia dall’aspetto ringiovanito, osservata dagli astronomi quasi dal primo all’ultimo istante della fusione.

Fonte: TecnoAndroid