La Terra, di norma, è circondata da due fasce di Van Allen, ma dopo la potente tempesta geomagnetica del 2024 conosciuta come “Mother’s Day Event” il quadro è cambiato in modo piuttosto sorprendente. In seguito a quell’episodio, il nostro pianeta si è ritrovato con due cinture di radiazione in più rispetto al solito. E non si è trattato di una comparsa fugace, perché queste strutture aggiuntive sono rimaste al loro posto per oltre un mese.

Due fasce in più attorno alla Terra

Il punto di partenza è semplice. In condizioni normali la Terra possiede due fasce di radiazione di Van Allen, una configurazione considerata abituale e ormai familiare per chi studia lo spazio attorno al pianeta. Quello che è accaduto con il cosiddetto evento della Festa della Mamma mostra però che questo numero non va preso come una regola fissa e immutabile.

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Dopo la tempesta Gannon, altro nome con cui viene indicato lo stesso fenomeno del 2024, le cinture sono infatti diventate quattro. Due in più rispetto allo standard, quindi, e non per un istante soltanto. La loro presenza si è protratta per un periodo superiore al mese, un dettaglio che rende la vicenda ancora più interessante, visto che si parla di una modifica tutt’altro che passeggera nell’ambiente che avvolge il pianeta.

Cosa insegna la tempesta Gannon

La lezione principale riguarda proprio la natura di queste cinture di radiazione. Si tende spesso a immaginarle come elementi stabili, quasi scolpiti nello spazio, sempre identici a se stessi. Il caso della tempesta Gannon suggerisce invece che, in presenza di eventi particolarmente intensi, la situazione possa evolvere e arricchirsi di nuove strutture temporanee.

In altre parole, il numero delle fasce di Van Allen sembra poter crescere quando il pianeta viene investito da fenomeni abbastanza forti. Il “Mother’s Day Event” ne rappresenta un esempio concreto, perché ha lasciato dietro di sé non una ma ben due cinture supplementari. Non si tratta quindi di un’eccezione minima o difficile da notare, ma di un cambiamento evidente nella configurazione abituale.

Anche la durata conta parecchio. Una variazione di poche ore o di qualche giorno avrebbe avuto un peso diverso. Qui invece le due fasce extra hanno resistito per più di un mese, segno che l’impatto di quella tempesta geomagnetica è stato prolungato e capace di lasciare tracce ben visibili nel tempo.

Un episodio del 2024 che resta significativo

A circa due anni di distanza, l’evento del 2024 continua a essere un riferimento importante per comprendere quanto lo spazio vicino alla Terra possa reagire a eventi estremi. Il nome stesso, legato alla Festa della Mamma, lo ha reso facilmente riconoscibile anche al di fuori della cerchia degli addetti ai lavori, mentre la denominazione di tempesta Gannon è quella con cui viene citato in modo più tecnico.

Al di là delle etichette, il dato centrale non cambia. La Terra ha ospitato per un periodo quattro cinture di radiazione anziché le consuete due, e queste formazioni aggiuntive sono rimaste attive per oltre un mese prima di scomparire. Un comportamento che conferma come, dopo episodi di forte intensità, il pianeta possa effettivamente ritrovarsi con un numero di fasce di Van Allen superiore a quello considerato normale.

Fonte: TecnoAndroid