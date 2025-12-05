HONOR rinnova Magic5 con un aggiornamento che cambia l’esperienza d’uso

Il rollout mondiale della MagicOS 10.0.0.116 ha raggiunto la serie HONOR Magic5 e sta introducendo un pacchetto ricco di modifiche. Il file sfiora un gigabyte e offre un restyling completo dell’interfaccia, con effetti grafici più eleganti. Le icone diventano trasparenti e ricordano alcune scelte visive presenti nei sistemi Apple. Anche il centro notifiche cambia volto grazie a una sfocatura dinamica legata allo sfondo selezionato. L’obiettivo è garantire una percezione più raffinata durante l’uso quotidiano. Le transizioni risultano più morbide e la navigazione appare più coordinata. L’intera struttura grafica sembra voler avvicinare la serie Magic5 a un linguaggio visivo meno rigido. Il risultato crea un ponte tra scelte estetiche diverse ma sempre più vicine. La coerenza dei menu appare migliorata e consente una gestione più immediata delle opzioni chiave. L’aggiornamento conferma la volontà dell’azienda di mantenere vivo un modello ancora molto diffuso. HONOR punta infatti a prolungare la longevità dei suoi dispositivi con un supporto costante.

Notifiche iPhone sul Magic5 e correzioni che semplificano la vita

La funzione più discussa riguarda la possibilità di ricevere sul Magic5 le notifiche provenienti da iPhone. Per attivarla occorre installare la versione aggiornata di HONOR Connect sul dispositivo Apple e scansionare un QR Code dalle impostazioni del Magic5. Le notifiche arrivano in tempo reale e permettono una gestione più fluida dei due mondi. La scelta risponde alle esigenze di chi usa uno smartphone Android ma mantiene un iPhone per lavoro o per abitudine.

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Non si tratta di un’integrazione totale ma rappresenta un passo concreto verso una convivenza più comoda. L’aggiornamento introduce inoltre una serie di ottimizzazioni utili durante l’uso quotidiano. Le finestre flottanti in orizzontale sono gestite con maggiore precisione e offrono un controllo più stabile. È stata aggiunta una scorciatoia che consente di far squillare o silenziare il telefono premendo due volte il tasto volume giù a schermo spento. Le reti Wi-Fi possono ora mostrare le password salvate e vengono gestite in modo più ordinato. Le foto in movimento ottengono animazioni rinnovate durante la condivisione e rendono il sistema più curato. HONOR ha annunciato ulteriori interventi in arrivo, tra cui miglioramenti alla ricarica e una gestione più efficiente del framerate nei giochi. La distribuzione continua e può essere anticipata tramite la sezione degli aggiornamenti nelle impostazioni.