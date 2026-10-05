HONOR Magic9 arriva in Europa: HONOR ufficializza la data

Il debutto di HONOR Magic9 in Europa adesso ha una data indicativa. Il produttore cinese ha confermato che la nuova famiglia di smartphone arriverà nel Vecchio Continente a partire da gennaio 2027, mettendo fine a un periodo in cui sul fronte internazionale non era trapelato nulla di ufficiale. La presentazione della gamma risale alla scorsa settimana e già allora era chiaro che il marchio puntasse in alto, con una proposta pensata per accontentare esigenze piuttosto diverse tra loro.

La serie HONOR Magic9 è composta al momento da tre modelli, e ciascuno ha un ruolo preciso. C’è la versione base, che fa da punto d’ingresso alla gamma. Accanto a questa trova spazio la variante Super Power, rivolta a chi non vuole rinunciare a un’autonomia decisamente elevata e preferisce non pensare continuamente al caricabatterie. A chiudere il cerchio c’è il modello Pro Max, quello con le ambizioni più alte, destinato a sfidare direttamente i top di gamma degli altri produttori. Tre dispositivi che, almeno sulla carta, sembrano avere le carte in regola per conquistare parecchi utenti.

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Dalla Cina all’Europa, i tempi del lancio

In patria la macchina commerciale si è messa in moto subito. HONOR ha aperto i preordini dei nuovi smartphone immediatamente dopo la presentazione, e l’esordio ufficiale sul mercato cinese è fissato per giovedì 8 ottobre. Fino a pochissimo tempo fa, però, l’azienda era rimasta in silenzio sul resto del mondo, senza fornire alcun dettaglio sul lancio a livello internazionale.

Il quadro è cambiato nel giro di poche ore, quando è arrivato l’annuncio che fissa a gennaio 2027 la disponibilità della serie HONOR Magic9 nel nostro continente. Non tutto è stato chiarito, comunque. Al momento non si sa se il produttore abbia intenzione di portare in Europa tutte e tre le varianti oppure soltanto una parte della gamma. Mancano all’appello anche i prezzi di lancio ufficiali per il mercato europeo, un dettaglio che naturalmente peserà molto sulle scelte di chi sta valutando un nuovo telefono.

Cosa compare sul sito italiano di HONOR

Dando un’occhiata alla pagina italiana dedicata al dispositivo, il riferimento a gennaio 2027 non c’è. Al suo posto compare una formula più generica, cioè “prossimamente”, che lascia la porta aperta senza vincolarsi a una data precisa. Qualche informazione in più arriva invece sulle colorazioni, che sono tre e portano i nomi di Moss Green, Shadow Black e Glacier Silver.

Sul costo nessuna sorpresa, nel senso che non è stato comunicato nulla. Il prezzo viene indicato come “in sospeso” e quindi bisognerà aspettare comunicazioni ufficiali per conoscere la cifra richiesta in Italia. Per quanto riguarda la configurazione, sembra che nel nostro Paese sarà proposta soltanto la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione. Una scelta che però potrebbe anche cambiare quando partirà effettivamente la commercializzazione, perciò è meglio considerarla un’indicazione provvisoria più che una decisione definitiva.

Chi vuole tenersi aggiornato può già lasciare il proprio indirizzo email sulla pagina dedicata del sito di HONOR, così da ricevere un avviso nel momento in cui lo smartphone sarà disponibile all’acquisto anche in Italia.

Fonte: TecnoAndroid