HONOR Magic8 Pro, i dettagli e i rumor sul nuovo smartphone

Il nuovo smartphone di HONOR, il Magic8 Pro, torna al centro dell’attenzione, grazie a nuove indiscrezioni che riguardano principalmente un punto in particolare.

Lo smartphone dell’azienda cinese è un ottimo dispositivo pensato per la fascia premium e alcune sue caratteristiche sono davvero molto apprezzate. Ad esempio, il dispositivo, che è già uscito in Cina, presenta un display OLED LTPO di ultima generazione. Oltre a questo, monta anche un processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 e può contare su un comparto fotografico molto avanzato. Tutte queste caratteristiche, fanno sì che lo smartphone sia particolarmente atteso anche dagli altri mercati.

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HONOR Magic8 Pro, quale sarà il prezzo del nuovo smartphone?

Il nuovo Magic8 Pro di HONOR dovrebbe sbarcare anche nel mercato europeo durante il mese di gennaio del 2025. Lo smartphone è già stato lanciato su altri mercati, quindi si conoscono già le caratteristiche più importanti del dispositivo.

Ciò che ancora non si conosce è il prezzo di lancio del mercato europeo. In realtà, nell’ultimi giorni ci sono state alcune indiscrezioni che hanno lasciato trapelare alcuni probabili prezzi che potranno avere i dispositivi in Italia e negli altri paesi europei. Secondo questi rumor, HONOR Magic8 Pro potrebbe sbarcare in Europa con un prezzo che oscillerebbe tra i 1199 € e i 1299 €. La differenza fra i due costi, ovviamente è in base a quale memoria si sceglie.

I prezzi appena elencati non sono però ancora ufficiali, e chiaramente potrebbero subire dei cambiamenti. Si tratta però di un listino che è perfettamente in linea con gli smartphone stop gamma presenti sul mercato, come gli iPhone di Apple, oppure i Galaxy di Samsung.

Con questa nuova uscita, HONOR ha l’obiettivo di rafforzare ancora di più la propria presenza sul mercato europeo, soprattutto per quanto riguarda i dispositivi premium. Bisogna attendere ancora un po’ per avere maggiori informazioni sulla data di lancio ufficiale, e anche sul prezzo con cui verrà distribuito in Europa.