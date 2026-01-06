Honor Magic 8 RSR, eccolo in un nuovo leaks

Il produttore tech Honor si sta preparando a spingere ancora più in alto l’asticella del segmento alto degli smartphone con il nuovo top di gamma Honor Magic 8 RSR Porsche Design. Si tratta di uno smartphone che punta tutto sulla elevata potenza, ma anche sull’autonomia e sulle tecnologie avanzate. Grazie alle indiscrezioni che sono emerse in rete fino ad ora, sappiamo che sarà uno smartphone estremamente potente.

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Honor Magic 8 RSR , sta arrivando un mostro di potenza

Honor Magic 8 RSR sarà il nuovo smartphone top di gamma di casa Honor. Secondo le indiscrezioni emerse in rete, ad alimentare il nuovo device sarebbe il nuovo soc top di gamma di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8 Elite Gen 5. Si tratta di un chipset con una frequenza massima di 4,6 GHz. Quest’ultimo è in grado di garantire delle performance estremamente elevate, sia nell’uso quotidiano sia nelle applicazioni che richiedono una maggiore potenza, tra cui ol gaming e le innovative funzioni basate sull’intelligenza artificiale. A supportare ulteriormente le performance, troviamo anche fino a 24 GB di RAM di tipo LPDDR5X.

Un altro aspetto che sorprenderà gli utenti riguarda poi la batteria. Si tratterà infatti di addirittura 7.200 mAh, una capacità decisamente superiore rispetto alle batterie presenti sugli smartphone della concorrenza. Ci si aspetta quindi dei risultati eccezionali dal punto di vista dell’autonomia. Bisogna inoltre tenere conto del fatto che sarà presente anche il supporto alla ricarica rapida da ben 120W.

Anche il comparto fotografico sembra che stupirà gli utenti. Ci sarà infatti un sensore principale da 50 megapixel dotato della tecnologia LOFIC, il quale è stato pensato per per migliorare la gestione delle luci in situazioni non ottimali, in modo da garantire immagini più bilanciate e dettagliate anche in condizioni con scarsa luminosità. Sulla parte fronram ci sarà poi un display LTPO da 6,71 pollici, dotato di una elevata frequenza di aggiornamento. Al suo interno sarà inoltre collocato un sensore biometrico ultrasonico per lo sblocco del device. Il tutto si concluderà con l’unico design esclusivo firmato Porsche Design. Per quanto riguarda il debutto ufficiale, ci si aspetta che sarà annunciato a gennaio 2026. Le colorazioni disponibili saranno Slate Ash Black e Moonstone Gray.