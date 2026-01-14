HONOR Magic 8 Pro al centro di una campagna fotografica notturna

Quando il sole scompare e la luce sembra ritirarsi dal mondo, è lì che inizia la vera sfida della fotografia. È proprio in tale spazio che HONOR sceglie di muoversi, presentando la nuova campagna dedicata alle capacità di fotografia notturna per i dispositivi Magic 8 Pro. Disponibile dal 15 gennaio, il dispositivo nasce con un’idea chiara: dimostrare che anche il buio più profondo può diventare terreno creativo. Per raccontare tale visione, HONOR ha deciso di andare oltre la classica dimostrazione tecnica e di mettersi davvero alla prova. Nasce così l’idea di realizzare un intero servizio di moda utilizzando esclusivamente HONOR Magic 8 Pro e affidandosi unicamente alla luce naturale della luna. Nessun set illuminotecnico, nessuna lente aggiuntiva, solo il dispositivo. A raccogliere la sfida è stata Maria Lax, fotografa di fama internazionale specializzata in fotografia notturna. Quest’ultima ha trasformato il paesaggio lunare e vulcanico del Monte Teide, a Tenerife, in un palcoscenico sospeso nel tempo.

HONOR Magic 8 Pro: ecco i dettagli sulla nuova campagna

Il progetto nasce in un mini-documentario girato durante l’ultima superluna del 2025. Le immagini mostrano Maria Lax mentre lavora sotto un cielo lattiginoso, muovendosi tra silenzi, ombre e tessuti. Con HONOR Magic 8 Pro come unico strumento. A rendere possibile tutto questo è l’Ultra Night Camera System del dispositivo, progettato per eccellere quando la luce è minima. Il centro del sistema è la 200 MP Ultra Night Telephoto Camera, supportata da un sensore di grandi dimensioni, stabilizzazione ottica e dall’Ultra Night Engine basato sull’AI. Tale combinazione consente di ottenere immagini luminose, stabili e ricche di dettagli anche in condizioni che, fino a poco fa, avrebbero richiesto attrezzature professionali ingombranti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

La stabilizzazione adattiva AI gioca un ruolo fondamentale, offrendo un livello di controllo che permette di scattare a mano libera con una sicurezza sorprendente. Ciò anche con lo zoom e in situazioni estreme. A completare l’esperienza fotografica ci sono la Ultra Night Main Camera da 50 MP, pensata per catturare quanta più luce possibile. A cui si aggiunge la Ultra Wide Camera da 50 MP, che amplia lo sguardo e consente riprese macro ravvicinate anche di notte. Insieme, tali fotocamere danno vita al nuovo AiMAGE Camera System, pensato per lasciare spazio all’intuizione creativa. In tale contesto, come sottolinea Lucas Man Tang, Country Manager di HONOR, il nuovo Magic 8 Pro rappresenta un passo deciso verso il futuro della fotografia mobile. Ciò soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione.