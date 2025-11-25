Honor Magic 8 mini: il ritorno degli smartphone ultrasottili

Le prime informazioni dedicate a Honor Magic 8 Mini arrivano da un leak che descrive il futuro top compatto della casa cinese come uno dei modelli più sottili mai visti. Secondo le fonti, lo spessore dovrebbe restare tra i 5 e i 6mm, un valore che lo posizionerebbe nella stessa categoria degli smartphone più sottili dell’anno, accanto a Galaxy S25 Edge e iPhone Air. L’idea di Honor sarebbe quella di unire un design estremamente leggero con un uso confortevole, mantenendo comunque uno schermo abbastanza ampio. Il display dovrebbe infatti avere una diagonale da 6,31”, ormai comune tra i modelli compatti di fascia alta.

Honor e Poco F8 Ultra: schermo enorme, chip di punta e batteria da 6500 mah

Per quanto riguarda la fotocamera, il nuovo Magic 8 Mini potrebbe adottare un sensore principale molto ambizioso. I rumor parlano di un modulo da 200MP, anche se un’altra possibilità sarebbe un sensore da 50MP con formato ampio, scelta che migliorerebbe qualità e sensibilità.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Nonostante lo spessore ridotto, Honor sembrerebbe puntare su una batteria capace di garantire un’autonomia dignitosa. Le stime indicano una capacità di circa 5500 mAh, un valore sorprendente per un dispositivo così sottile. Ad ogni modo, per ora, l’azienda non ha indicato date ufficiali, tutte le informazioni indicate restano quindi da confermare.

Un altro leak molto dettagliato riguarda POCO F8 Ultra, un modello che punta invece ad un pubblico alla ricerca di prestazioni più professionali.

POCO F8 Ultra: maggiori dettagli

Secondo quanto diffuso da Sudhanshu Ambhore, lo smartphone adotterà un enorme schermo AMOLED LTPS da 6,9″, con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. A gestire il tutto ci sarà l’ultimo chip di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da memorie LPDDR5X e UFS 4.1 per garantire velocità elevate durante ogni tipo di utilizzo. Il software dovrebbe essere basato su HyperOS 3, la versione costruita su Android 15.

Il comparto fotografico promette a sua volta specifiche importanti. Il modulo principale dovrebbe essere da 50MP con stabilizzazione ottica. Vi è poi un teleobiettivo a periscopio sempre da 50MP, un ultra-wide da 50 MP e una fotocamera frontale da 32MP. La batteria sarebbe un altro punto di forza. Le indiscrezioni parlano di una capacità di 6500 mAh, supportata da ricarica rapida cablata a 100W e da una ricarica wireless a 50W. Non manca poi un lettore di impronte a ultrasuoni e la certificazione IP69, una delle più alte nel settore per resistenza a polvere e acqua.