Bellissima Diffon Pro Curl: il diffon per ricci a 179,99€

Tra umidità, calore e strumenti poco adatti, ottenere ricci definiti e senza crespo può diventare una piccola sfida quotidiana. Bellissima risponde con Diffon Pro Curl, l’asciugacapelli digitale con diffusore 2 in 1 che il brand presenta come il suo Diffon più veloce di sempre. Il prezzo è di 179,99 euro su Bellissima.com, mentre la novità non si ferma allo strumento: debutta anche You Are Bellissima Curls, la prima linea styling del marchio dedicata ai capelli ricci e mossi.

Il motore digitale ad alte prestazioni lavora insieme alla tecnologia Digital Curl Flow, che genera un flusso d’aria ad alta velocità e pressione per un’asciugatura più rapida. Una progettazione aerodinamica con micro-fori distribuisce l’aria in modo uniforme, replicando la naturalezza dell’asciugatura all’aria e favorendo ricci più definiti, elastici e voluminosi.

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A tutela della fibra intervengono il controllo digitale del calore, che mantiene la temperatura su livelli ottimali, la funzione Scalp & Care, che alterna aria calda e fredda per un’asciugatura più delicata, e la Dual Ion Care Technology, che combina ioni positivi e negativi per conservare l’idratazione e ridurre il crespo. Le combinazioni disponibili sono 21, derivate da 3 velocità, 5 temperature, colpo d’aria fredda e impostazione Scalp & Care.

Due diffusori per due risultati

Credits: TecnoAndroid

Nella confezione sono inclusi due diffusori professionali. Define & Sculpt è piatto e punta a ricci molto definiti, morbidi e privi di crespo, mantenendo la lunghezza naturale del riccio senza accorciarlo. Bounce & Volume è concavo e dotato di dita: solleva i ricci dalle punte alle radici per più elasticità e volume, con un inserto in ceramica che aggiunge morbidezza e luminosità.

Il design è stato ripensato con un’impugnatura più slim e bilanciata rispetto a un asciugacapelli tradizionale. Il ring LED diventa il segno distintivo del prodotto, il filtro “gioiello” aggiunge un tocco estetico e la nuova interfaccia dei comandi rende immediata la gestione delle impostazioni. La struttura “a strati” facilita l’aggancio e la rimozione degli accessori, mentre la funzione Smart Cleaning con timer integrato segnala quando pulire il filtro, così da mantenere le prestazioni nel tempo.

You Are Bellissima Curls: tre prodotti da 24,99 euro

La nuova linea styling si basa sul Thermo Active Complex, un insieme di polimeri di origine vegetale che si attivano con il calore durante l’asciugatura, arricchito con acido ialuronico e olio di oliva. Le formule sono clinicamente testate, vegan e prive di siliconi, PEG, acrilati e phenoxyethanol.

Define Me Cream-Gel (200 ml) unisce il comfort di una crema idratante alla tenuta di un gel leggero e si applica sui capelli molto bagnati prima dell’asciugatura. Boost Me Mousse (150 ml) è una mousse volumizzante con proteine del riso, pensata per dare corpo senza appesantire. Glow Me Oil (100 ml) chiude la routine sui capelli asciutti, aggiungendo luminosità ed elasticità e aiutando a rompere delicatamente il cast dello styling. Ciascun prodotto costa 24,99 euro.

Fonte: TecnoAndroid