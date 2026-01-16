Prosegue il rollout di MagicOS 10 basato su Android 16 all’interno dell’ecosistema HONOR. Nelle ultime ore sono emerse le prime segnalazioni relative all’arrivo dell’aggiornamento su HONOR 200 e HONOR 200 Pro, a partire dal mercato cinese. Un passaggio atteso, che conferma la volontà del brand di mantenere un ritmo sostenuto sul fronte software anche per la fascia medio-alta del proprio catalogo. L’aggiornamento è già in fase di distribuzione progressiva e rappresenta uno dei tasselli chiave della roadmap 2026 di HONOR, dopo il debutto di MagicOS 10 sulla serie Magic8.

MagicOS 10 sbarca su HONOR 200: cosa cambia

I due smartphone stanno ricevendo le build 10.0.0.120, con un pacchetto di installazione particolarmente corposo, superiore ai 3,7 GB. Un dettaglio che lascia intuire un update non puramente incrementale, ma strutturale, in linea con il salto generazionale di Android 16. Anche se il changelog specifico per HONOR 200 e 200 Pro non è ancora stato pubblicato in forma dettagliata, le novità principali di MagicOS 10 sono ormai ben note grazie ai dispositivi già aggiornati. Il focus è chiaramente sull’integrazione dell’intelligenza artificiale a livello di sistema, sull’ottimizzazione delle prestazioni e su un’interfaccia più coerente e fluida.

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YOYO e l’AI al centro dell’esperienza

Il cambiamento più evidente è rappresentato dal potenziamento dell’agente YOYO, che evolve da semplice assistente a vero e proprio hub intelligente. YOYO viene presentato come un supporto trasversale per più scenari: gestione dello shopping, suggerimenti contestuali durante i pasti, supporto nei viaggi, funzioni legate al benessere e strumenti pensati per la produttività quotidiana. L’obiettivo è chiaro: rendere l’intelligenza artificiale meno visibile, ma più presente, integrandola nelle azioni di tutti i giorni senza obbligare l’utente a interagire con app o menu dedicati.

Prestazioni, animazioni e fotocamera: interviene Turbo X

MagicOS 10 introduce una nuova versione del motore Turbo X, che interviene su più livelli. Le animazioni risultano più fluide, con una gestione migliorata delle transizioni e delle app in background. Anche il comparto fotografico beneficia di ottimizzazioni software, in particolare per l’elaborazione delle immagini e la stabilità generale durante l’uso della fotocamera. Non si parla di stravolgimenti dell’esperienza, ma di un affinamento complessivo che punta a rendere il sistema più reattivo e coerente, soprattutto nell’uso prolungato.

Interfaccia rinnovata e più personalizzazione

Dal punto di vista visivo, MagicOS 10 propone un Centro di controllo rivisto, una gestione più flessibile delle app parallele e nuove opzioni di personalizzazione per la schermata di blocco. Migliora anche la stabilità delle connessioni e debutta una funzione pensata per semplificare il trasferimento di file tra dispositivi HONOR.