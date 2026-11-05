Honor 700 si prepara: secondo display OLED, 200 MP e quasi 9.000 mAh

La nuova serie Honor 700 dovrebbe debuttare entro questo mese, almeno sul mercato cinese, con una proposta di fascia alta e una scheda tecnica decisamente interessante. Nelle ultime ore il noto leaker Digital Chat Station ha diffuso parecchie informazioni sulla gamma, che a quanto pare sarà composta da almeno due modelli: Honor 700 nella versione standard e Honor 700 Pro. Entrambi useranno processori Qualcomm Snapdragon della serie 8, quella di punta, ma con chip diversi tra loro. Nessuno dei due, com’era prevedibile, monterà l’ultimissima generazione disponibile.

Attorno al processore ci sarà un insieme di componenti di livello. Si parla di pannelli OLED ampi e ad alta risoluzione, di comparti fotografici di tutto rispetto e di batterie dalla capacità enorme, una caratteristica ormai quasi scontata tra i produttori cinesi. Sulla carta i nuovi smartphone puntano quindi a coprire tutti i fronti, dalle prestazioni all’autonomia, passando per la fotografia.

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Doppio schermo, fotocamere e autonomia della serie Honor 700

Sul fronte visivo il pannello principale dovrebbe essere un OLED da 6,57 pollici con risoluzione 1,5K. Accanto a questo è atteso un display secondario, sempre OLED, da 1,72 pollici. Le differenze vere tra i due modelli emergono sotto la scocca: Honor 700 dovrebbe affidarsi al Snapdragon 8s Gen 4, mentre la variante Pro salirebbe di un gradino con lo Snapdragon 8 Gen 5.

Passando alla fotografia, la fotocamera principale avrà un sensore da 200 MP con il supporto a un obiettivo teleconvertitore aggiuntivo, un accessorio che amplia le possibilità di zoom. Sull’ultragrandangolare non ci sono ancora dettagli, mentre il teleobiettivo periscopico da 50 MP sarà un’esclusiva della versione più costosa. Notevole anche l’autonomia, con una batteria vicina ai 9.000 mAh, ricarica via cavo fino a 80 W e, solo sul Pro, ricarica wireless da 50 W.

La presenza dello schermo posteriore è forse la novità più curiosa. È stata Xiaomi, l’anno scorso, a lanciare una tendenza che ha subito attirato l’attenzione dei concorrenti, in particolare di quelli della stessa area geografica. Honor aveva già portato questa soluzione su diversi telefoni più economici, ma i diretti predecessori della famiglia, gli Honor 600, ne erano privi. Per ora non è chiaro quali saranno le altre caratteristiche del piccolo pannello né le funzioni collegate.

La sfida dei processori con Oppo e Vivo

Al leaker, però, interessa soprattutto la scelta di montare due chip della serie 8. Secondo la sua analisi, tra tutti i dispositivi della stessa fascia in arrivo nello stesso periodo, Honor sarebbe l’unico marchio a proporre piattaforme così avanzate su entrambi i modelli. Un dettaglio che potrebbe pesare parecchio nel confronto diretto con i rivali.

Le alternative, infatti, sembrano meno ambiziose sul piano del processore. Oppo Reno 17 dovrebbe adottare lo Snapdragon 7 Gen 4, mentre Reno 17 Pro potrebbe integrare il MediaTek Dimensity 8500 Super. Diverso il caso di Vivo S70, che sarebbe equipaggiato con lo Snapdragon 8s Gen 4 e si avvicinerebbe molto alla configurazione del modello base di Honor. Oppo ha già confermato il debutto della serie Reno 17 a novembre, mentre la presentazione di Vivo S70 è prevista entro il mese.

Fonte: TecnoAndroid