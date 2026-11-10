Apple, class action in Canada per l’accordo con Google su Safari

Un giudice della Corte Suprema della Columbia Britannica ha certificato una class action contro Apple in Canada, legata all’accordo con Google che da anni rende il motore di Mountain View la scelta predefinita su Safari. Secondo l’accusa, quell’intesa avrebbe soffocato la concorrenza nel mercato della ricerca online e fatto lievitare i prezzi pagati dagli inserzionisti. Va chiarito subito un punto. La decisione non stabilisce che Apple abbia tenuto una condotta anticoncorrenziale, ma permette semplicemente che le accuse vengano esaminate nell’ambito di un’azione collettiva.

Il patto tra Apple e Alphabet non è certo una novità per le autorità. Negli ultimi anni ha attirato l’attenzione dei regolatori negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Australia, mentre questioni simili sulla concorrenza nella ricerca sono finite sotto la lente anche nell’Unione Europea e in Giappone. Le singole indagini differiscono nei dettagli, eppure tutte ruotano attorno allo stesso nodo, cioè il peso del dominio di Google nelle ricerche e la misura in cui i suoi accordi con altre aziende possano limitare la competizione.

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Dal processo americano alla causa canadese

La vicenda ha avuto grande risonanza durante il processo antitrust intentato dal Dipartimento di Giustizia statunitense contro il colosso della ricerca. In aula avevano testimoniato anche due dirigenti di Apple, Eddy Cue e John Giannandrea. Quest’ultimo era arrivato a Cupertino proprio da Google nel 2018 e aveva guidato le attività legate all’intelligenza artificiale fino alle dimissioni avvenute nel corso del 2026. Ad agosto 2024 un giudice federale aveva stabilito che Google aveva mantenuto illegalmente il proprio monopolio nella ricerca online attraverso accordi anticoncorrenziali, compreso quello con Apple.

Le prove emerse in quel processo sono ora diventate il cuore della causa canadese. A promuoverla nel 2021 era stata Spark Event Rentals Ltd., società di noleggio per eventi con sede nella Columbia Britannica, che sostiene che Apple e Google abbiano cospirato per limitare la concorrenza consentendo a Google di imporre agli inserzionisti prezzi gonfiati artificialmente. In origine erano citate entrambe le aziende, poi però il ricorrente ha escluso Google dopo una disputa su una clausola arbitrale presente nei contratti pubblicitari. Apple dal canto suo difende l’intesa come un legittimo accordo di distribuzione e non come una cospirazione illecita, e sostiene che il vero convenuto dovrebbe essere Google, definendosi un “innocente spettatore”.

Cosa ha deciso il giudice Thomas

Con Apple rimasta unica convenuta, il giudice Thomas ha dato il via libera all’azione collettiva, ritenendo che ci siano basi sufficienti per verificare se i pagamenti di Google abbiano scoraggiato Apple dallo sviluppare un proprio motore di ricerca. La causa punta a ottenere un risarcimento per gli inserzionisti che avrebbero pagato troppo per gli annunci sul motore di ricerca, e il tribunale ha ammesso anche la questione dei danni punitivi. L’azione riguarda i residenti canadesi che hanno acquistato annunci da Google a partire dal 2005, anno in cui le due società concordarono di rendere Google il motore predefinito su Safari in cambio di una quota dei ricavi pubblicitari.

Secondo la decisione, la tesi centrale è che Apple avrebbe potuto sfruttare le proprie risorse e la propria rete di distribuzione per entrare nel mercato dei motori di ricerca, ma avrebbe rinunciato perché Google le versava miliardi di dollari in quote di ricavi per restare l’opzione predefinita sui suoi prodotti. Un meccanismo che avrebbe garantito a Google un potere di mercato tale da praticare prezzi pubblicitari superiori a quelli di un contesto concorrenziale. Per il giudice questa ricostruzione descrive uno scopo comune che rientra fra gli atti vietati dalla sezione 45 del Competition Act, tanto che non risulta “chiaro ed evidente” che il ricorrente non abbia descritto un accordo tra le due aziende per non farsi concorrenza.

Nel provvedimento Thomas richiama la testimonianza di Giannandrea e cita direttamente le parole di Cue dal processo americano, concludendo che esiste “una qualche base fattuale” a sostegno dell’ipotesi che Apple non abbia competuto con Google proprio a causa dell’accordo. Il giudice riconosce anche le obiezioni di Apple sulle prove, ammettendo che il ricorrente ha selezionato a proprio vantaggio gli elementi utili alla sua tesi, ma ritiene che in questa fase del procedimento sia una scelta appropriata. Ora la causa può proseguire verso il processo, anche se al momento non è stata fissata alcuna data.

Fonte: TecnoAndroid