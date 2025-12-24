Homey: ecco la nuova opzione per il proprio server

A quanto pare il noto software per la smart home definito come Homey ha deciso di alzare l’asticella della concorrenza del momento che adesso è disponibile sottoforma di applicazione a sestante definita come Homey Self-Hosted Server, una versione alternativa del noto software che consente di accedere alla gestione unificata dei propri dispositivi solo via software e senza avere a disposizione un hardware dedicato ma solo quello che abbiamo già in possesso.

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Come funziona

Nello specifico, adesso il tutto può essere eseguito su un hardware già posseduto e il sistema supporta Raspberry Pi, NAS o piccoli server domestici, senza dipendere da hub dedicati o da un controllo esclusivamente cloud, la piattaforma dunque è compatibile con Linux, Windows, macOS, ambienti Docker e i NAS più popolari, tutti elementi che di base sono in grado di eseguire il codice Linux, manca invece il supporto a Zigbee, Z-Wave, Bluetooth LE, infrarossi e 433 MHz, per questi bisogna dotarsi di un homey Bridge al prezzo di 69 euro.

L’idea che c’è dietro tutto questo è quella di garantire all’utente la possibilità di sfruttare tutte le funzionalità in modo completamente disconnesso da iCloud maggiori come quello di Apple e Google, l’azienda infatti non sfrutta i grandi sistemi cloud bensì una rete decisamente ricca di vari dispositivi tra i quali sono presenti anche piccoli server domestici, l’azienda con Self hosted server, garantisce la medesima esperienza offerta da Homey Pro, ad esempio sono disponibili monitoraggio energetico, analisi dati, dashboard e accesso alle app ufficiali e della community, i sistemi online essenziali sono ovviamente garantiti come i vari aggiornamenti firmware ma tutti i dati inseriti dall’utente vengono elaborati completamente online senza mai abbandonare il sistema.

Tutto ciò è disponibile solo sul piano di abbonamento che però gode di una flessibilità decisamente ben strutturata, il piano base parte per l’appunto da un minimo di cinque euro al mese fino ad arrivare addirittura ad una versione a vita da pagare in un unico colpo, 149 €.