Chi ha esplorato i corridoi del castello di Hogwarts Legacy qualche tempo fa ha adesso un motivo concreto per rimettere mano al gioco, perché il titolo accoglie ufficialmente il DLSS 5. Si tratta della nuova tecnologia firmata Nvidia pensata per i PC di ultima generazione, e il suo arrivo porta con sé miglioramenti grafici che non passano certo inosservati. Il punto è proprio questo, perché l’avventura ambientata nel mondo di Harry Potter si ritrova oggi in una veste diversa da quella che molti ricordano.

Non è un dettaglio da poco. Hogwarts Legacy diventa infatti uno dei primi giochi al mondo a supportare questa soluzione, e la cosa assume un peso particolare se si considera il tipo di esperienza offerta. Parliamo di un action RPG open world, quindi di un’opera costruita su ampi spazi da attraversare liberamente, dove la resa visiva conta parecchio nel restituire la sensazione di trovarsi davvero dentro quell’universo magico.

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Un ritorno a Hogwarts con una marcia in più

Il bello di un aggiornamento del genere sta nel fatto che riguarda un titolo già conosciuto e apprezzato. Non serve aspettare una nuova uscita per toccare con mano quello che la tecnologia Nvidia è in grado di fare, basta riaprire un gioco che magari era rimasto fermo nella libreria. Ed è qui che il DLSS 5 trova terreno fertile, perché un mondo aperto di queste dimensioni offre continuamente scorci, ambienti e panorami su cui i miglioramenti grafici possono esprimersi al meglio.

Per chi possiede un PC di ultima generazione l’occasione è piuttosto evidente. La nuova tecnologia è pensata proprio per quel tipo di hardware, e il fatto che uno dei primi titoli compatibili sia un’avventura così ricca dal punto di vista visivo rende l’esperimento ancora più interessante. Rigiocare Hogwarts Legacy in queste condizioni significa in pratica ritrovare luoghi familiari sotto una luce nuova, con quella sensazione un po’ strana e piacevole di riconoscere qualcosa che però appare diverso.

Perché proprio adesso conviene riprovarlo

Il tempismo, in questo caso, gioca a favore dei giocatori. Essere tra i primi a sperimentare una tecnologia appena introdotta ha sempre il suo fascino, soprattutto quando il banco di prova è un gioco ambientato nell’universo di Harry Potter, capace di attirare sia gli appassionati della saga sia chi cerca semplicemente un buon gioco di ruolo d’azione da esplorare con calma.

C’è poi un aspetto quasi naturale. Un action RPG open world vive di esplorazione, di passeggiate tra ambientazioni diverse e di momenti in cui ci si ferma semplicemente a guardare il paesaggio. Proprio in situazioni del genere i notevoli miglioramenti grafici portati dal DLSS 5 diventano qualcosa di tangibile, che si nota mentre si gioca e non soltanto confrontando immagini affiancate.

Per chi aveva messo da parte l’esperienza dopo averla completata, o per chi l’aveva lasciata a metà strada, l’arrivo di questa tecnologia rappresenta una spinta concreta a tornare tra le mura del castello. E per chi non l’ha mai provata, beh, difficilmente si presenterà un’occasione migliore per cominciare. Il supporto ufficiale è già disponibile, e Hogwarts Legacy si colloca così tra i primissimi giochi al mondo in grado di sfruttare la nuova soluzione grafica di Nvidia.

Fonte: TecnoAndroid