Samsung ha ottenuto numerosi riconoscimenti ai CES Innovation Awards 2027, assegnati dalla Consumer Technology Association (CTA), raddoppiando rispetto all’edizione precedente il numero di premi Best of Innovation. I risultati coinvolgono diverse aree dell’azienda, dagli smartphone pieghevoli alle tecnologie per i data center, passando per display, intrattenimento domestico ed elettrodomestici.

Tra i prodotti che hanno conquistato il riconoscimento più importante figurano Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Fold8, entrambi premiati nella categoria Mobile Devices, Accessories & Apps. La selezione valorizza anche diverse soluzioni hardware sviluppate dalla divisione semiconduttori, con particolare attenzione alle memorie destinate alle infrastrutture per l’intelligenza artificiale.

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I CES Innovation Awards riconoscono ogni anno le innovazioni più rilevanti nel design e nell’ingegneria dei prodotti tecnologici. Per Samsung, i premi riguardano anche il lavoro sull’intelligenza artificiale, sui display immersivi e sulle tecnologie per la casa connessa. L’elenco completo dei prodotti selezionati sarà reso noto il 4 gennaio 2027, mentre il CES si svolgerà a Las Vegas dal 6 al 9 gennaio.

Galaxy Z Fold8 Ultra premiato per design e tecnologia

Il Galaxy Z Fold8 Ultra combina le caratteristiche della famiglia Galaxy Ultra con un formato pieghevole progettato per offrire ampio spazio di lavoro e prestazioni elevate. Il display principale misura 8 pollici e consente di gestire più applicazioni contemporaneamente, mentre il corpo raggiunge uno spessore di appena 4,1 millimetri da aperto e un peso di 215 grammi. Nonostante le dimensioni contenute, Samsung ha integrato una batteria da 5.000 mAh, la più capiente mai utilizzata nella serie Z Fold. Un altro elemento distintivo è la tecnologia Flex Titanium, un’architettura del display che utilizza due strati a base di titanio per migliorare la resistenza e ridurre del 10% lo spessore del modulo.

La soluzione permette anche di ottenere una superficie più uniforme, con una piega centrale meno evidente. Sul fronte fotografico trova spazio una fotocamera principale da 200 megapixel con supporto HDR alla massima risoluzione, affiancata da una nuova ultra-grandangolare da 50 megapixel. Quest’ultima sostituisce il precedente sensore da 12 megapixel e introduce il supporto alla fotografia macro, oltre a un’apertura F1.9 capace di catturare circa il 34% di luce in più.

Galaxy Z Fold8 punta su intrattenimento e versatilità

Il secondo Best of Innovation nella categoria mobile è stato assegnato a Galaxy Z Fold8, modello che interpreta il formato pieghevole con un’attenzione particolare alle attività quotidiane e all’intrattenimento. Il dispositivo è il Galaxy Z Fold più leggero mai realizzato da Samsung e utilizza un display esterno da 5,5 pollici con rapporto d’aspetto 10:16. Una volta aperto, lo schermo principale da 7,6 pollici in formato 4:3 offre una superficie più ampia per guardare film, giocare e gestire più contenuti.

Anche questo modello adotta la tecnologia Flex Titanium, con una piastra reticolare in titanio e una pellicola ultrasottile realizzata in lega dello stesso materiale. La struttura è progettata per contenere lo spessore del display, migliorare l’assorbimento degli urti e mantenere la resistenza necessaria alle ripetute aperture e chiusure. Il comparto fotografico comprende due sensori da 50 megapixel, uno grandangolare e uno ultra-grandangolare, con registrazione video fino alla risoluzione 8K. Tra le funzioni disponibili figura Dual Recording, che permette di registrare contemporaneamente con le fotocamere anteriore e posteriore, mostrando le due prospettive in una composizione a schermo diviso senza ritagliare le immagini.

Samsung premiata anche per le memorie destinate ai server AI

Oltre agli smartphone, tra gli Honorees dei CES Innovation Awards 2027 figurano diverse tecnologie sviluppate dalla divisione semiconduttori. Una di queste è il modulo 512GB DDR5 RDIMM, basato su chip DRAM da 32 Gb e progettato per i data center e le applicazioni di calcolo ad alte prestazioni. La capacità di 512 GB viene raggiunta attraverso una struttura con quattro strati di memoria sovrapposti, invece degli otto necessari alle soluzioni tradizionali basate su chip da 16 Gb. In un server dotato di 16 canali di memoria, questa configurazione permette di arrivare a una capacità complessiva di 8 TB, il doppio rispetto ai 4 TB ottenibili con moduli da 256 GB.

Samsung dichiara inoltre consumi energetici inferiori fino al 15% rispetto ai moduli convenzionali da 512 GB basati su DRAM da 16 Gb. Una caratteristica importante per infrastrutture che devono gestire carichi di lavoro particolarmente impegnativi, come l’addestramento di modelli di intelligenza artificiale, il machine learning e l’analisi dei big data.

LPDDR5X SOCAMM2: più banda per i server AI

Un altro riconoscimento riguarda LPDDR5X SOCAMM2, un modulo compatto che porta nei server AI alcune caratteristiche delle memorie DRAM a basso consumo normalmente associate ai dispositivi mobili. La soluzione raggiunge una larghezza di banda fino a 153,6 GB/s, pari a 2,6 volte quella dei tradizionali moduli DDR5 RDIMM, e offre un’efficienza energetica superiore di oltre il 70%. Il formato orizzontale e a basso profilo consente di sfruttare meglio lo spazio interno dei server e favorisce la circolazione dell’aria, con benefici anche per il raffreddamento.

La memoria utilizza inoltre una struttura modulare e rimovibile, che permette di sostituire il componente o aumentarne la capacità senza intervenire direttamente sulla scheda madre. Una scelta che semplifica la manutenzione e rende più flessibili gli aggiornamenti delle infrastrutture.

UFS 5.0 accelera l’archiviazione sugli smartphone

Tra le tecnologie premiate nella categoria Mobile Devices, Accessories & Apps compare anche UFS 5.0, soluzione di archiviazione sviluppata per accompagnare la diffusione dell’intelligenza artificiale direttamente su smartphone e dispositivi mobili. La tecnologia raggiunge una larghezza di banda fino a 10,8 GB/s e offre prestazioni di lettura e scrittura sequenziale doppie rispetto a UFS 4.1. Samsung segnala inoltre un miglioramento di oltre 3,4 volte nelle prestazioni di lettura casuale su un’ampia area di archiviazione, ottenuto attraverso un algoritmo software proprietario.

I vantaggi riguardano soprattutto il caricamento dei modelli AI e la gestione di attività che richiedono l’elaborazione di grandi quantità di dati. UFS 5.0 sarà disponibile nei tagli da 512 GB e 1 TB e presenta un package più compatto del 16,7% rispetto alla generazione precedente. L’efficienza energetica migliora inoltre del 40% rispetto a UFS 4.1, contribuendo a contenere i consumi durante le elaborazioni più impegnative. Samsung ha anticipato che ulteriori prodotti premiati saranno svelati il 4 gennaio 2027, pochi giorni prima dell’apertura ufficiale del CES di Las Vegas.

Fonte: TecnoAndroid