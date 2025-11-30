ho Mobile, ultime ore per avere l’offerta ho. 5,95 100 Giga

Queste giornate dedicate all’evento del Black Friday 2025 sono state particolarmente ricchi di occasioni per gli utenti, anche in ambito della telefonia mobile. Tra i vari operatori telefonici, anche ho Mobile ha proposto alcune promozioni e ha fatto ritornare la sua super offerta a basso costo. Ci stiamo riferendo all’offerta nota con il nome di ho. 5,95 100 Giga. Quest’ultima è stata disponibile per un lungo periodo di tempo. Ora, però, manca pressoché un giorno per poterla attivare.

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ho Mobile, sta per scadere la super offerta a basso costo denominata ho. 5,95 100 Giga

Mancano ormai poche ore per poter attivare una delle super offerte dell’operatore virtuale ho Mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta nota con il nome di ho. 5,95 100 Giga. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale dell’operatore, manca soltanto un giorno per poterla attivare. Si tratta di un’offerta davvero interessante e che è stata a disposizione degli utenti anche durante la settimana dedicata al Black Friday 2025.

Nello specifico, con ho. 5,95 100 Giga si potrà utilizzare ogni mese un bundle comprendente fino a ben 100 GB di traffico dati. Questi saranno validi per navigare con una connettività pari al 4G e al 4G+. Nel bundle, l’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms che gli utenti potranno inviare verso tutti i numeri.

Come suggerito anche dal nome, per avere questa offerta gli utenti dovranno sostenere un costo molto contenuto pari a soli 5,95 euro al mese. Anche per avere questa offerta, è previsto un costo di attivazione. Questo viene proposto ad un prezzo scontato di 2,99 euro per chi proviene da alcuni operatori telefonici virtuali e rivali di ho Mobile. Per chi proviene dagli operatori telefonici rivali Vodafone e Fastweb, invece, gli utenti dovranno sostenere un costo di attivazione più alto, pari in particolare a 29,90 euro.