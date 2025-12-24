ho. Mobile: anticipato il roaming UE 2026, aumentati i giga disponibili all’estero

ho. Mobile decide di muoversi in anticipo rispetto al calendario europeo e aggiorna già da ora il meccanismo di calcolo del roaming UE. La scelta consente ai clienti dell’operatore di beneficiare immediatamente di una quantità maggiore di giga quando si viaggia nei Paesi dell’Unione, senza attendere l’entrata in vigore ufficiale delle nuove soglie fissata per gennaio 2026.

La mossa si inserisce nel percorso tracciato dalla normativa sul cosiddetto roaming zero, che prevede una riduzione progressiva dei costi all’ingrosso per il traffico dati all’estero fino al valore di stabilità di 1 euro per giga, atteso nel 2027.

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Come cambia il calcolo del roaming UE

Fino a poche ore fa, il riferimento per il calcolo dei giga utilizzabili in Europa era il coefficiente di 1,3 euro per giga, introdotto a gennaio 2025. Con l’aggiornamento anticipato di ho. Mobile, il valore scende subito a 1,1 euro per giga, lo stesso che diventerà obbligatorio dal prossimo anno per tutti gli operatori.

Questo significa che, a parità di costo mensile dell’offerta, il quantitativo di traffico dati disponibile in roaming UE aumenta automaticamente. Il numero esatto di giga inclusi può essere verificato dall’area clienti, ma il criterio di calcolo resta quello previsto dalla normativa europea:

giga in roaming UE = (costo mensile dell’offerta IVA esclusa / 1,1) x 2.

Le nuove soglie per le offerte ho. Mobile

L’adeguamento riguarda tutte le offerte con traffico dati incluso attualmente in commercio. In concreto, le nuove soglie mensili in roaming UE risultano le seguenti:

offerte da 5,95 euro al mese: 9,80 giga;

offerte da 6,95 euro al mese: 11,40 giga;

offerte da 8,95 euro al mese: 14,70 giga;

offerte da 9,95 euro al mese: 16,40 giga;

offerte da 11,95 euro al mese: 19,60 giga.

Per quanto riguarda l’offerta solo dati ho. 300 giga, il traffico utilizzabile in Europa sale a 23 giga.

Più Paesi inclusi nel roaming zero

L’aggiornamento non riguarda solo le quantità di traffico. Con questa revisione entrano ufficialmente nel perimetro del roaming zero anche Ucraina e Moldavia, che si aggiungono all’elenco dei Paesi in cui chiamare, inviare SMS e navigare come in Italia.

Un dettaglio rilevante è la scelta di ho. Mobile di mantenere, almeno per ora, il Regno Unito tra i Paesi inclusi nel roaming senza costi aggiuntivi. Una decisione che distingue l’operatore da altri concorrenti, che hanno già escluso Londra e dintorni dalle condizioni agevolate.