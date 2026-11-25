Il progetto di DOOM The Dark Ages sarebbe nato con un’identità molto diversa da quella che i giocatori conoscono oggi. Secondo quanto rivelato da un ex sviluppatore, il titolo era stato inizialmente concepito come un’esclusiva Xbox e una versione per PlayStation 5 semplicemente non faceva parte dei piani originari. Un dettaglio che cambia un po’ la prospettiva su uno dei capitoli più recenti della storica serie, soprattutto alla luce di come sono andate poi le cose.

Nella stessa occasione, alcuni ex membri di id Software hanno espresso critiche piuttosto nette nei confronti del Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft. L’accusa è chiara e riguarda il valore stesso dei videogiochi, che secondo loro verrebbe in qualche modo svalutato da questo modello di distribuzione. Una posizione che arriva da chi i giochi li ha costruiti dall’interno e che quindi pesa in modo particolare nel dibattito.

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Da esclusiva Xbox a gioco multipiattaforma

Il punto di partenza è noto. Bethesda fa parte dell’ecosistema Microsoft eppure ha scelto di pubblicare DOOM The Dark Ages anche sulla console di Sony. Sulla carta poteva sembrare una mossa sorprendente, visto che la casa madre è la stessa che produce Xbox. Nella pratica invece la decisione si inseriva in un quadro piuttosto coerente con la direzione presa dall’azienda negli ultimi tempi. La rivelazione dell’ex sviluppatore aggiunge però un tassello interessante. Se il gioco era nato pensando soltanto alla piattaforma di casa, significa che il passaggio verso PS5 è stato deciso in un secondo momento. Il nuovo capitolo della saga, insomma, non è stato progettato fin dall’inizio per arrivare su entrambe le console ma ha cambiato rotta lungo il percorso. Un’evoluzione che racconta bene quanto le strategie dei grandi editori possano spostarsi anche a lavori già avviati.

La strategia di Phil Spencer e le critiche al Game Pass

Dietro questa scelta c’è la linea tracciata nell’ultima fase della gestione di Phil Spencer, che aveva puntato con decisione su una strategia multipiattaforma. L’idea di fondo era portare i titoli prodotti dagli studi Microsoft anche su sistemi diversi da Xbox, allargando così il pubblico potenziale. DOOM The Dark Ages è diventato uno degli esempi più evidenti di questo approccio, proprio perché parliamo di un marchio dal peso enorme nella storia degli sparatutto.

Le parole degli ex di id Software si collocano in questo stesso contesto ma spostano l’attenzione su un altro aspetto della politica Microsoft. Il Game Pass è stato uno dei pilastri dell’offerta legata a Xbox negli ultimi anni e per molti giocatori rappresenta un modo comodo per accedere a un catalogo ampio. Dal punto di vista di chi sviluppa, però, la percezione sembra essere diversa. Il timore espresso è che rendere i giochi disponibili all’interno di un abbonamento finisca per abbassarne il valore agli occhi del pubblico.

Si tratta di una critica che tocca un nervo scoperto per tutta l’industria, perché riguarda il modo in cui i videogiochi vengono distribuiti e, di conseguenza, percepiti. Il fatto che arrivi da professionisti che hanno lavorato a una serie come DOOM le conferisce un’eco particolare. Da un lato quindi c’è la scelta di aprire DOOM The Dark Ages ai possessori di PlayStation 5 nonostante l’idea iniziale fosse quella di un’esclusiva Xbox. Dall’altro ci sono le perplessità di chi ha vissuto da vicino lo sviluppo e che oggi guarda con occhio critico al servizio in abbonamento su cui Microsoft ha costruito buona parte della propria offerta.

Fonte: TecnoAndroid